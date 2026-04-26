Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCB tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Nam tuyển thủ số 1 của đội tuyển bơi Việt Nam đã có tấm HCB quý giá ở cuộc tranh tài bơi mặt nước mở cự ly 5km.

Mai Trần Tuấn Anh và Nguyễn Huy Hoàng đã giành huy chương tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Ngày tranh tài 26-4 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, đội tuyển bơi Việt Nam giành thêm 2 tấm huy chương. Tại cuộc tranh tài bơi mặt nước mở 5km nam, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã có tấm HCB khi về đích thứ nhì với kết quả 53’53.3”. Trong nỗ lực thi đấu, Huy Hoàng liên tục có mặt ở nhóm dẫn đầu cuộc đua nhưng đáng tiếc nam kình ngư của Việt Nam chưa thể về đích đầu tiên.

Cùng nội dung, gương mặt trẻ Mai Trần Tuấn Anh đã giành HCĐ khi có kết quả 53’56.3”. Đây là kết quả tốt của đội tuyển bơi Việt Nam bởi chúng ta chỉ đặt mục tiêu nỗ lực đạt kết quả tốt nhất tại nội dung 5km nam.

Ở cuộc thi đấu này, tuyển thủ chủ nhà Trung Quốc Zhang Ziyang về đích đầu tiên và giành HCV với thời gian 53’46”.

Trước khi tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, Nguyễn Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh đã được tập huấn tại Trung Quốc. Ở đợt tập huấn này, Nguyễn Huy Hoàng từng bày tỏ rằng mình sẽ tập trung thi đấu hết khả năng để giành kết quả tốt nhất.

Tấm HCB cá nhân nội dung 5km nam là kết quả tốt cho Huy Hoàng. 10 năm trước, Nguyễn Huy Hoàng từng tham dự Đại hội thể thao bãi biển 2016 tổ chức tại Đà Nẵng. Tuy nhiên ở cuộc đấu trên, nam kình ngư của Việt Nam chỉ có vị trí hạng 4 nội dung bơi mặt nước mở 10km. Sau 10 năm, Huy Hoàng tiếp tục có mặt tại Đại hội và giành được tấm HCB. Đây cũng là huy chương đầu tiên của Huy Hoàng trong các lần tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á.

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chúc mừng các kình ngư. Ảnh: MINH MINH

Năm ngoái, Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh từng tham dự các nội dung bơi mặt nước mở ở SEA Games 33-2025. Huy Hoàng đã không giành được huy chương cá nhân ở nội dung 10km nam.

Năm nay, Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam tập trung chuẩn bị chuyên môn cho Huy Hoàng và nhóm kình ngư trọng điểm để hướng tới thi đấu ASIAD 20. Nam tuyển thủ từng cho biết bản thân rất quyết tâm có kết quả tốt tại ASIAD 20 nhưng trước các đối thủ mạnh ở châu Á thì mình sẽ giữ sự thận trọng.

Theo sự chuẩn bị, sau Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, Nguyễn Huy Hoàng và một số tuyển thủ còn tham dự các chương trình thi đấu quốc tế cũng như được tập huấn ở nước ngoài trước khi tới Nhật Bản thi đấu ASIAD 20.

MINH CHIẾN