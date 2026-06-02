Các tuyển thủ Việt Nam giành 2 HCV tại giải vật bãi biển trẻ U17 châu Á 2026

Các nội dung của giải vật bãi biển trẻ U17 châu Á 2026 đã kế thúc tại thành phố Đà Nẵng và chủ nhà Việt Nam.

Bùi Ngọc Thảo Thơm từng có huy chương tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 và bây giờ tiếp tục có HCV tại giải vật bãi biển trẻ U17 châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Khép lại các nội dung của giải vật bãi biển trẻ U17 châu Á 2026 ở Đà Nẵng, đội tuyển chủ nhà Việt Nam có 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Trong đó, các kết quả HCV thuộc về tuyển thủ Lò Thị Hồng (45kg nữ), Bùi Ngọc Thảo Thơm (55kg nữ). Đáng chú ý, đây là những nội dung có trong chương trình thi đấu Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay ở Senegal. Hiện tại, đội tuyển vật Việt Nam đã được trao 3 suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2026. Tuy nhiên, Ban huấn luyện sẽ có những tính toán chuyên môn để chọn con người phù hợp trước khi đăng ký chính thức với Ban tổ chức Olympic trẻ 2026.

Năm ngoái, tuyển thủ Bùi Ngọc Thảo Thơm đã tranh tài Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 và giành HCB hạng cân 55kg nữ môn vật bãi biển. Năm nay, cô đã có kết quả xuất sắc khi giành ngôi vô địch giải trẻ U17 châu Á 2026 trên sân nhà. Tại giải lần này, sau các vòng đấu Thảo Thơm đã vượt qua đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch là Xueqin Li (Trung Quốc) để giữ vị trí số 1.

Tại hạng cân 45kg nữ, tuyển thủ Lò Thị Hồng cũng vượt qua đối thủ cạnh tranh Wuererzi Wuererzi (Trung Quốc) để có vị trí số 1 chung cuộc.

Tuyển thủ Việt Nam đã tranh tài và có kết quả huy chương tại giải đấu. Ảnh: NGUYỄN THẾ

Ngoài 2 tấm HCV kể trên, đội vật Việt Nam còn có 3 HCB với kết quả của Ngô Minh Ý (60kg nam), Hà Lý Quý Bảo (90kg nam), Chu Thị Huyền (57kg nữ) và 3 HCĐ (Đinh Kiều Trang, 45kg nữ; Phạm Văn Dương, 60kg nam; Phạm Thừa Quân, 80kg nam).

Giải năm nay đã thu hút đông đảo VĐV trẻ của châu lục góp mặt tranh tài. Trước đó, gần 900 VĐV của 25 đội đã thi đấu giải vô địch vật trẻ U17, U23 châu Á 2026 cũng được tổ chức ở thành phố Đà Nẵng.

MINH CHIẾN