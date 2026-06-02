Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc bất ngờ bị kiểm tra sau khi thắng quá nhanh đối thủ tại giải châu Á 2026

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc đã được Ban tổ chức yêu cầu kiểm tra gian lận sau khi đã có chiến thắng nhanh trước đại kiện tướng Savva Vetokhin.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc của cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE

Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2026 đang tranh tài tại Mông Cổ. Theo quy định, các kỳ thủ tranh tài cờ tiêu chuẩn 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Hiện tại, các kỳ thủ đã hoàn thành xong 4 ván. Ván thứ 5 sẽ diễn ra ở ngày 2-6.

Trong ván 4, tâm điểm chú ý được hướng về bàn có sự góp mặt của Phạm Trần Gia Phúc và đại kiện tướng Savva Vetokhin. Gia Phúc được cầm quân trắng tại ván này và đã thi đấu với tinh thần thoải mái nhất. Sau 45 nước, Gia Phúc đã giành chiến thắng kỳ thủ đối phương. Điểm đáng nói, trước việc Gia Phúc kết thúc ván đấu quá nhanh, Ban tổ chức đã yêu cầu đưa kỳ thủ vào phòng kiểm tra an ninh xem có sử dụng thiết bị hỗ trợ hay không. Việc kiểm tra đã xác định Gia Phúc không sử dụng bất cứ thiết bị nào mà thi đấu bằng khả năng chuyên môn.

Sau 4 ván, Phạm Trần Gia Phúc tạm xếp hạng 4 ở bảng nam với 3,5 điểm. Tại ván thứ 5, Phạm Trần Gia Phúc sẽ thi đấu với đại kiện tướng Pranav Anand (Ấn Độ). Kỳ thủ Đầu Khương Duy đang có 2,5 điểm tạm xếp hạng 52. Trong khi đó, kỳ thủ Đinh Nho Kiệt có 1,5 điểm tạm đứng hạng 107.

Ở bảng nữ, đại kiện tướng Lương Phương Hạnh có 2 điểm sau 4 ván nên tạm đứng hạng 49 còn Nguyễn Thanh Thủy Tiên đứng hạng 64 khi cũng cùng có 2 điểm.

Theo điều lệ, kỳ thủ sẽ có 90 phút để hoàn thành ván đấu và thêm 30 giây sau mỗi nước đi. Từ nước 41, mỗi kỳ thủ tiếp tục có thêm 30 phút thi đấu. Giải sẽ bế mạc ngày 6-6.

MINH CHIẾN