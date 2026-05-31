Tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam đấu với đương kim vô địch Đức ở ngày khai mạc giải thế giới 2026

Liên đoàn bóng ném thế giới đã ban hành chính thức lịch thi đấu giải bóng ném bãi biển vô địch thế giới 2026 ở Croatia.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam tập trung cho nhiệm vụ thi đấu giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: VHF

Lịch thi đấu chính thức của giải vừa được ban hành ngày 28-5. Từ lịch thi đấu giải bóng ném bãi biển thế giới 2026, các đội tuyển nắm bắt được lịch trình tranh tài của mình.

Năm nay, Thể thao Việt Nam có đội tuyển bóng ném bãi biển nữ giành suất tham dự giải đấu. Theo lịch, cầu thủ bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ đấu với đội Đức tại trận đầu tiên của vòng bảng ở ngày 23-6. Đây cũng là ngày khai mạc giải bóng ném bãi biển thế giới 2026.

Hiện tại, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch châu Á trong khi đội nữ Đức là đương kim vô địch thế giới. Trận so tài tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, theo giờ địa phương.

Tiếp đó, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ gặp đội Hà Lan vào tối ngày 23-6. Trong buổi sáng ngày 24-6, chúng ta thi đấu với đội Uruguay.

Năm nay, giải ghi nhận 16 đội giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch thế giới 2026 nội dung nữ gồm Na Uy, Hy Lạp, Brazil, Mỹ, Argentina, Đan Mạch, Philippines, Benin, Đức, Hà Lan, Việt Nam, Uruguay, Tây Ban Nha, quần đảo Cook, Puerto Rico và Croatia (chủ nhà).

Lịch thi đấu được Liên đoàn bóng ném thế giới công bố. Ảnh: IHF

Ban tổ chức đã bốc thăm 4 bảng đấu đối với các đội. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam nằm ở Bảng A cùng đội Đức, Hà Lan và Uruguay. Bảng B có Tây Ban Nha, Croatia, quần đảo Cook, Puerto Rico. Bảng C có Na Uy, Hy Lạp, Brazil, Mỹ. Bảng D gồm Argentina, Đan Mạch, Philippines, Benin.

Theo quy định, các đội thi đấu vòng tròn tại vòng bảng sau đó chọn 3 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng để tiếp tục vòng bảng bảng lượt 2 (mỗi bảng 6 đội). Tiếp đó, 4 đội xuất sắc nhất của mỗi bảng lượt 2 sẽ giành quyền vào tứ kết và tranh suất bán kết, chung kết.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có suất chính thức tham dự giải vô địch thế giới. Lần gần nhất diễn ra năm 2024 và đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đứng hạng 9 chung cuộc.

Hiện tại, HLV Huỳnh Minh Ngôn và Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đang tập luyện tại Mũi Né chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026. Đội tuyển có 16 tuyển thủ tập chuyên môn gồm Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Trà My, Phạm Thị Mỹ Hằng, Trần Thị Hồng Ngọc, Saly Ha, Nguyễn Thị Thùy Dung, Lư Ngọc Trinh, Thạch Thị Bích Thuận và Hứa Ái Mỹ, Nguyễn Như Hoàng Yến, Võ Bé Tư, Hà Thị Hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Hải Yến, Phạm Thị Loan.

MINH CHIẾN