2 tuyển thủ teqball và bóng ném cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Hai tuyển thủ của đội teqball và bóng ném bãi biển nữ sẽ nhận trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có thành viên được cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: VHF

Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã cho SGGP biết, chúng ta lựa chọn VĐV Bá Trường Giang (môn teqball) và VĐV Lư Ngọc Trinh (môn bóng ném bãi biển nữ) làm nhiệm vụ cầm cờ tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 22-4 tới 30-4 ở Trung Quốc.

Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt 90 thành viên tại kỳ Đại hội lần này (trong đó có 54 VĐV). Trưởng đoàn thể thao Việt Nam là ông Lê Thanh Hà (Phó phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam). “Hiện tại, tinh thần các đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đều tốt. Chúng tôi rất tin tưởng các em sẽ đạt được kết quả chuyên môn tốt trong nội dung của mình”, Trưởng đoàn Lê Thanh Hà cho biết.

Ngày 18-4, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã tới Trung Quốc tham dự Đại hội và thành viên đã được Ban tổ chức bố trí tới nơi ở theo quy định tại Làng VĐV.

Chúng ta sẽ góp mặt tại 8 môn thể thao chính thức của Đại hội gồm bóng ném, jujitsu, vật, đua thuyền truyền thống, bơi, điền kinh, sailing, teqball. Tại kỳ tổ chức lần này, chủ nhà Trung Quốc đưa vào tranh tài 63 bộ huy chương của 14 môn thể thao (15 phân môn) gồm bóng rổ 3x3, bơi mặt nước mở, bóng nước, aquathlon, điền kinh bãi biển, bóng ném bãi biển, kabaddi bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, jujitsu, sailing, leo núi thể thao và teqball.

Lần gần nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á tổ chức là năm 2016 tại Đà Nẵng. Khi đó, chúng ta đã đứng đầu tổng sắp huy chương với thành tích 52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ. Hiện tại, các đội tuyển thể thao quốc gia sẵn sàng tới Trung Quốc tranh tài.

Ngày 20-4, thành phần chính của Đoàn thể thao Việt Nam (trong đó có Trường đoàn Lê Thanh Hà) sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Đại hội.

MINH CHIẾN