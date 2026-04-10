Đoàn thể thao Việt Nam nhận nhiệm vụ tranh HCV Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Đội bóng ném bãi biển nữ là một trong những đội tuyển được kỳ vọng đạt kết quả cao tại Đại hội. Ảnh: VHF

Sáng ngày 10-4, các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã có buổi gặp mặt, báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn trước lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam hướng tới tranh tài Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Lúc này, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự kỳ Đại hội trên đã được thành lập với 90 thành viên. Trong đó, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) – ông Lê Thanh Hà nhận nhiệm vụ là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam. Trong 90 thành viên tới Trung Quốc dự tranh Đại hội thể thao bãi biển, ngoài Trưởng đoàn, Đoàn thể thao Việt Nam còn có 5 cán bộ 3 nhân viên y tế và lực lượng còn lại là các lãnh đội, HLV, VĐV của các đội tuyển thể thao. Chúng ta đăng ký thi đấu tại 8 môn của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 gồm bóng ném, jujitsu, vật, đua thuyền truyền thống, bơi, điền kinh, sailing, teqball.

Trưởng đoàn Lê Thanh Hà đã cho biết các công tác chuẩn bị chuyên môn. Qua đó, các HLV, VĐV nhận nhiệm vụ thi đấu được tập trung kỹ lưỡng tại các điểm tập luyện và đảm bảo tinh thần sẵn sàng thi đấu. Tuy nhiên, Đoàn thể thao Việt Nam nhìn nhận rằng các cuộc cạnh tranh tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 gặp không ít thách thức do các quốc gia tại châu lục sẽ cử lực lượng tốt nhất tham dự. Do vậy, từng HLV, VĐV của thể thao bãi biển Việt Nam thận trọng vào chuyên môn để thi đấu với khả năng cao nhất.

Qua tìm hiểu, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giành được HCV tại kỳ Đại hội thể thao bãi biển 2026.

Trong kỳ thi đấu lần này, thể thao Việt Nam có những gương mặt nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn như Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Linh, Ngô Văn Lâm (vật), Đặng Đình Tùng, Trần Hồng Ân (jujitsu), Vũ Thị Ngọc Hà, Bùi Thị Kim Anh (điền kinh)… Đoàn thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng các tuyển thủ môn bơi, bóng ném, vật và điền kinh có thể đạt được kết quả tốt trong thi đấu.

Kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam đang tập luyện tại Trung Quốc chuẩn bị cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giao nhiệm vụ cho thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội lần này, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam yêu cầu tất cả cùng tập trung chuẩn bị chuyên môn và thi đấu với nỗ lực cao nhất. Mỗi HLV, VĐV, cán bộ của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội là một đại diện của thể thao Việt Nam do vậy việc giữ gìn hình ảnh trước bạn bè quốc tế cũng có ý nghĩa quan trọng.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ tổ chức tại Sanya (Trung Quốc) từ ngày 22-4 tới 30-4 với 62 nội dung của 14 môn (15 phân môn) chính thức. Đoàn thể thao Việt Nam không tổ chức Lễ xuất quân. Các đội tuyển sẽ lên đường theo chương trình thi đấu của mình. Ngày 20-4, thành viên chính Đoàn thể thao Việt Nam (trong đó có Trưởng đoàn Lê Thanh Hà) sẽ sang Trung Quốc.

MINH CHIẾN