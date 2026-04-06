Thách thức tranh HCV của thể thao Việt Nam tại Đại hội bãi biển châu Á 2026

90 thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tập trung hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 nhưng không dễ dàng.

Thể thao Việt Nam có kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập trung cho lực lượng trọng điểm

Theo đại diện các bộ môn đang có đội tuyển quốc gia chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao bãi biển thì hiện tại nhóm tuyển thủ trọng điểm đã và đang có các chương trình tập luyện, tập huấn kỹ lưỡng. Còn 2 tuần nữa, Đại hội bước vào tranh tài. Do vậy, các đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tập trung cao độ vào chuyên môn.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á có tính chất tranh tài chuyên môn ở trình độ cao, với những VĐV hàng đầu châu lục tham gia. Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 là chương trình Đại hội quốc tế đầu tiên của năm nay mà thể thao Việt Nam góp mặt. Do vậy, nhà quản lý cần kết quả khởi đầu suôn sẻ. Khi đặt câu hỏi rằng cơ hội tranh chấp HCV của VĐV Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ như thế nào, đại diện bộ phận chuyên môn Đoàn thể thao Việt Nam từng chia sẻ: “Tất cả các quốc gia đều có cơ hội giành thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, khi xây dựng chương trình chuẩn bị lực lượng, chúng ta có dự báo nội dung và dự kiến con người tham dự. Từ đó, chúng tôi cũng xác định sẽ nỗ lực giành được kết quả HCV”.

Tại Đại hội diễn ra lần này ở Trung Quốc từ ngày 22-4 tới 30-4, Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt trong các môn gồm bóng ném, jujitsu, vật, đua thuyền truyền thống, bơi, điền kinh, sailing, teqball. Mỗi môn có VĐV chủ lực tham dự. Các môn như bóng ném nữ, bơi, đua thuyền truyền thống hay vật là môn đứng trước cơ hội đủ khả năng tranh thành tích tốt nếu VĐV chủ lực đạt đúng phong độ. Trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự tranh Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, tuyển thủ nổi bật nhất để thể thao chúng ta kỳ vọng tranh kết quả cao là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Thể thao bãi biển đã là 1 trọng yếu

Chúng ta đang chuẩn bị chuyên môn và phát triển các môn thể thao bãi biển, trong đó có môn vật để đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Tính đến lúc này, Đại hội thể thao bãi biển đã bước vào lần tổ chức thứ 6. Bắt đầu từ khi diễn ra lần đầu tiên, năm 2008, tới lúc này, nhiều môn thể thao bãi biển đã được phát triển mạnh tại các quốc gia ở châu lục.

Theo đánh giá của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), thể thao bãi biển đang được phát triển để đi vào thực chất phát triển thành tích cao. Ngoài ý nghĩa kết hợp thể thao để phát triển du lịch biển trên nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam), việc đào tạo và thi đấu nội dung thể thao bãi biển vẫn đạt được chuyên môn tranh chấp thành tích có chất lượng. Lúc này, các tổ chức thể thao như Ủy ban Olympic châu Á hay Ủy ban Olympic thế giới (IOC) đã tập trung phát triển thể thao bãi biển có mục tiêu cụ thể.

Năm ngoái, Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 đã đưa môn vật bãi biển vào chương trình chính thức. Tới đây, Olympic trẻ 2026 của thế giới cũng có nội dung thi đấu bãi biển của các môn gồm bóng ném, đua thuyền rowing, bóng chuyền, vật. Từ đó không loại trừ, sự xuất hiện của nhiều nội dung thi đấu bãi biển sớm có mặt ở các kỳ Đại hội thể thao quan trọng của châu Á và thế giới. “Thể thao bãi biển có tính hấp dẫn riêng. Việc cạnh tranh môn thi đấu ở bãi biển cũng tạo ra những cuộc so tài quyết liệt và thu hút được sự cổ vũ của khán giả”, đại diện Liên đoàn bóng ném Việt Nam từng trao đổi.

Đi kịp xu thế và phát triển đúng thời điểm qua đó giành được thành tích cao trên đấu trường châu Á, thế giới là điều mà thể thao Việt Nam đang thực hiện. Với Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, chúng ta đủ khả năng chinh phục kết quả cao nhất tại nội dung thế mạnh của mình.

Theo sự chuẩn bị, dự kiến Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Đại hội thể thao bãi biển vào ngày 20-4. Các đội tuyển sẽ tới địa điểm tranh tài theo lịch thi đấu của mình.

Bài tiếp: Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục bãi biển châu Á

MINH CHIẾN