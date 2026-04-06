Quảng bá du lịch từ thể thao bãi biển

Hơn 2 tuần nữa, Đại hội Thể thao biển châu Á 2026 (ABG) sẽ khai mạc tại Trung Quốc, đánh dấu sự trở lại của một sân chơi từng đứng trước nguy cơ gián đoạn sau nhiều năm vắng bóng. Sự hồi sinh này bên cạnh ý nghĩa thể thao, còn phản ánh rõ một xu hướng thể thao đang ngày càng gắn chặt với du lịch và kinh tế dịch vụ.

Thực tế, ABG chưa bao giờ chỉ là cuộc đua thành tích. Với khoảng 4.000 VĐV tham gia ở 15 môn và phân môn, quy mô đại hội không lớn nếu so với nhiều sự kiện thể thao quốc tế khác. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi nằm ở khả năng quảng bá điểm đến, kích thích tiêu dùng và gia tăng sức hút thương mại cho nơi đăng cai.

So với các kỳ đại hội trước, ABG 2026 thay đổi khá nhiều về cách thức tổ chức. Gần như toàn bộ nội dung thi đấu được đưa ra bãi biển, đúng tính chất của sự kiện. Ban tổ chức cũng tối ưu chi phí bằng cách tận dụng hạ tầng sẵn có, hạn chế đầu tư mới, hướng đến mô hình “thể thao xanh, bền vững”. Nhân dịp này, Trung Quốc miễn thị thực cho du khách từ 86 quốc gia và huy động khoảng 5.000 tình nguyện viên phục vụ sự kiện.

Sự trở lại của ABG cho thấy một xu hướng rõ nét của thể thao hiện đại: mở rộng không gian thi đấu, gia tăng tính trải nghiệm và gắn chặt với du lịch. Ở đó, thi đấu không còn là mục tiêu duy nhất, mà trở thành “chất xúc tác” cho kinh tế dịch vụ. Nhìn từ thực tiễn này, ngành thể dục thể thao Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng cũng có không ít lợi thế, đặc biệt là tiềm năng kết hợp thể thao với du lịch.

Bóng ném bãi biển là một trong những môn thi đấu chính thức của ABG 2026. (ẢNH: P.MINH)

Với bờ biển dài và cảnh quan hấp dẫn của khu vực Vũng Tàu, cùng dịch vụ lưu trú đẳng cấp, hạ tầng logistics ngày càng phát triển, TPHCM có thể tổ chức các giải đấu bóng chuyền bãi biển, lướt sóng, đua mô tô nước, dù lượn động cơ hoặc các hoạt động thể thao dưới nước, kết hợp với các tour du lịch trải nghiệm.

Thể thao đang dần phá vỡ các bức tường ngăn cách, mô hình đưa thể thao ra không gian mở đã bắt đầu hình thành. Một thương hiệu lớn từng tổ chức giải đấu “bóng đá đường phố” ngay trên bờ biển Nha Trang, gắn với sự kiện giao lưu của cựu cầu thủ Man.United.

Tại TPHCM, trong 2 năm gần đây, các giải như vô địch thế giới Teqball hay liên hoan võ thuật quốc tế cũng đã “bước ra” khỏi nhà thi đấu, tiếp cận trực tiếp công chúng. Một cách làm, nhưng giải được hai bài toán: kéo khán giả trở lại với thể thao và tăng tính kết nối cộng đồng. Khi người xem không còn là “khán giả ngồi ghế”, mà trở thành một phần của không gian sự kiện, giá trị thương mại cũng theo đó gia tăng.

Sự phát triển mạnh của các giải marathon thời gian qua càng cho thấy rõ điều này: biến đường phố thành đường chạy, biến di sản thành trải nghiệm, tạo ra doanh thu du lịch mà không cần đầu tư hạ tầng mới. Trong xu thế đó, thể thao biển nổi lên như một lựa chọn tự nhiên để quảng bá hình ảnh địa phương và kích thích tiêu dùng dịch vụ.

Khi thể thao vượt khỏi khuôn khổ sân bãi, mỗi sự kiện không chỉ là cuộc thi, mà còn là một “sản phẩm du lịch”, từ cảm xúc tạo ra giá trị và trải nghiệm trở thành động lực tăng trưởng.

Tin liên quan Đoàn thể thao Việt Nam có 90 thành viên, tham dự 8 môn Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

YẾN PHƯƠNG