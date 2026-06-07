Bắn súng Việt Nam giành thêm HCV giải Đông Nam Á 2026

Xạ thủ của bắn súng Việt Nam đã giành thêm HCV ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam nhóm tuổi trẻ tại giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Xạ thủ đã tranh tài nội dung 10m súng trường hơi nam tại giải năm nay. Ảnh: PHẠM CAO

Ngày 7-6 tại Đài Bắc Trung Hoa, xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tranh tài các nội dung quan trọng.

Chúng ta tiếp tục có tin vui khi giành HCV ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nam nhóm tuổi trẻ. Trong nội dung này, 3 xạ thủ Nguyễn Tâm Quang, Trần An Tín, Nguyễn Minh Quang đã đạt tổng 1869,4 điểm để có HCV đồng thời phá kỷ lục trẻ của giải vô địch Đông Nam Á.

Tiếp sau kết quả trên, 3 xạ thủ của súng trường Việt Nam đã thi đấu chung kết cá nhân nam. Tuy nhiên, chỉ có xạ thủ Trần An Tín giành được HCB với kết quả 250,2 điểm. Xạ thủ Nguyễn Tâm Quang có hạng 5 trong khi Nguyễn Minh Quang đứng hạng 8.

Cùng ngày, trong cuộc so tài 10m súng trường hơi nam, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có Phùng Việt Dũng, Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Thành Nam thi đấu. Sau vòng loại, xạ thủ Phùng Việt Dũng đạt 625,3 điểm để xếp thứ 3 và góp mặt tại chung kết.

Ở chung kết 10m súng trường hơi cá nhân nam, Phùng Việt Dũng thể hiện phong độ cao để lọt tới loạt bắn cuối cùng. Đáng tiếc, xạ thủ của chúng ta đã thua trước Gustafian Fathur (Indonesia). Xạ thủ của Indonesia giành HCV với kết quả chung kết là 253,7 điểm trong khi Phùng Việt Dũng có HCB với 248,7 điểm.

Ở kết quả đồng đội, đội bắn súng Việt Nam có 1856,2 điểm nên đứng hạng 3, nhận HCĐ. HCV là đội Singapore với 1874,8 điểm đồng thời phá kỷ lục Đông Nam Á.

MINH CHIẾN