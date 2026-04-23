Xạ thủ TPHCM giành 4 HCV tại giải bắn súng vô địch đội mạnh quốc gia 2026

Các xạ thủ hàng đầu cả nước đã tranh tài tất cả nội dung qua đó xác định được thành tích chuyên môn chung cuộc cũng như là cuộc kiểm tra có giá trị trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Xạ thủ đã tranh tài quyết liệt tại Đà Nẵng. Ảnh: PHẠM CAO

4 tấm huy chương vàng của đội TPHCM

Đội bắn súng TPHCM đã khép lại giải đấu với kết quả tốt nhất là đạt 4 ngôi vô địch trong các nội dung tham dự. Những tấm HCV có được từ kết quả thi đấu tại nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ (Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Hà Tuấn Ngọc), 10m súng trường hơi nam (Nguyễn Tâm Quang), 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội (Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang), 10m súng ngắn hơi nam (Nguyễn Thành Nhân).

Trong số này, HCV 10m súng ngắn hơi nam của Nguyễn Thành Nhân được xem là bất ngờ. Bởi tại chung kết, xạ thủ của TPHCM đã cạnh tranh quyết liệt trước xạ thủ nam số 1 Việt Nam là Phạm Quang Huy và có chiến thắng. Thành tích càng thêm khích lệ khi năm nay Nguyễn Thành Nhân mới ở tuổi 16.

Nhìn vào thực tế, đội bắn súng TPHCM chỉ đạt được hạng 5 trong giải năm nay. Xếp trên các xạ thủ của TPHCM là Quân đội, Hà Nội, Hải Phòng, Công an Nhân dân. Giải đấu là bước chuẩn bị để bắn súng TPHCM hướng đến vai trò chủ nhà Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vì vậy chắc chắn Ban huấn luyện sẽ có điều chỉnh cho xạ thủ từ sau cuộc tranh tài này.

Cơ hội chuẩn bị trước Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Từ các kết quả thi đấu giải đội mạnh quốc gia 2026, nhiều đơn vị sẽ có điều chỉnh chuyên môn chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: PHẠM CAO

Đại diện ban chuyên môn Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhìn nhận, giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026 là một cuộc kiểm tra có giá trị giúp nhiều đơn vị nắm bắt thêm phong độ VĐV nắm bắt quá trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Dĩ nhiên, kết quả của 1 giải đấu chưa nói được tất cả. Đồng thời, đây mới là giải đầu tiên ở hệ thống thi đấu quốc gia của môn bắn súng ở năm 2026 được quy tụ đông đảo VĐV các đơn vị. Do đó, việc đánh giá chuyên môn do các Ban huấn luyện nắm bắt đầy đủ nhất.

Trên trường bắn tại Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia tại Đà Nẵng, giải đã tranh tài đầy đủ nội dung đối với súng ngắn, súng trường. Các gương mặt hàng đầu của Việt Nam như Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Đình Thành, Lại Công Minh, Nguyễn Văn Quân, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung… góp mặt.

Bản thân họ được chuẩn bị chuyên môn tại quá trình tập huấn trên đội tuyển bắn súng Việt Nam. Nhưng khi trở lại đơn vị chủ quản, nhiệm vụ đạt thành tích và giữ phong độ là yêu cầu hàng đầu. Ở Đà Nẵng năm nay, các nội dung 10m súng ngắn hơi nam, nữ có những bất ngờ với ngôi vô địch cá nhân thuộc về Nguyễn Thùy Trang (Công an Nhân dân) và Nguyễn Thành Nhân (TPHCM). Từ kết quả, các xạ thủ chưa đạt được tấm HCV trong nội dung này được thêm bài học giúp điều chỉnh, lấy lại phong độ tốt nhất khi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tranh tài.

Môn bắn súng Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến thi đấu 51 bộ huy chương (súng trường, súng ngắn, bắn đĩa bay). Các đơn vị đã và đang xây dựng lực lượng để xác định mục tiêu chủ lực tranh được thành tích cao nhất ở kỳ Đại hội năm nay.

Kết thúc giải bắn súng vô địch đội mạnh quốc gia 2026 ngày 23-4, đội Quân đội xếp nhất (11 HCV, 15 HCB, 10 HCĐ). Hạng nhì là Hà Nội (11 HCV, 9 HCB, 11 HCĐ), hạng ba là Hải Phòng (9 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ). Hạng tư là Công an Nhân dân (7 HCV, 7 HCB, 1 HCĐ) và hạng 5 là TPHCM (4 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ). Toàn giải đã có 3 kỷ lục quốc gia được phá.

MINH CHIẾN