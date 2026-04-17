Trịnh Thu Vinh để thua Nguyễn Thùy Trang tại chung kết 25m súng ngắn thể thao

Xạ thủ cả nước đã chính thức bước vào tranh tài giải bắn súng vô địch đội mạnh quốc gia 2026 được diễn ra tại Đà Nẵng.

Thu Vinh và Thùy Trang từng cùng nhau thi đấu tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 17-4, giải bắn súng vô địch đội mạnh quốc gia 2026 chính thức khai mạc trên trường bắn thuộc Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia ở Đà Nẵng.

Tại ngày tranh tài, nội dung được giới chuyên môn và người hâm mộ chú ý theo dõi là 25m súng ngắn thể thao nữ. Nội dung thu hút các gương mặt hàng đầu của súng ngắn Việt Nam góp mặt như Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung...

Trong chung kết bài bắn, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang (Công an Nhân dân) thể hiện phong độ xuất sắc để đạt 34 điểm để giành HCV. Tại chung kết lần này, xạ thủ Trịnh Thu Vinh (Công an Nhân dân) cũng đã tập trung thi đấu, tuy nhiên, cô chỉ đạt 32 điểm, do đó nhận HCB. Tấm HCĐ thuộc về xạ thủ Nguyễn Thùy Dung (Quân đội) với 24 điểm.

Các xạ thủ tranh tài tại giải đấu đang tổ chức ở Đà Nẵng. Ảnh: VŨ ANH

Cùng ngày thi đấu, xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) đã xếp nhất cá nhân nam nội dung 50m súng ngắn nam khi đạt 542 điểm. Thi đấu lần này, HLV Trần Quốc Cường cũng trở lại tranh tài. Xạ thủ kỳ cựu này đạt 541 điểm để đứng hạng 3 ở thành tích cá nhân. Với thành tích đồng đội, đội Quân đội giành HCV với 1606 điểm còn đội TPHCM có HCB (1582 điểm) trong khi đội Hải Phòng đứng hạng 3 (1579 điểm).

Tại nội dung 10m súng trường hơi nữ, đội TPHCM với Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Hoàng Gia Bảo và Nguyễn Hà Tuấn Ngọc đã đạt tổng điểm 1870 điểm để đứng nhất, giành HCV nội dung đồng đội. Đứng sau đội TPHCM là Quân đội và Hải Phòng. Sau nội dung đồng đội, bắn súng TPHCM có Lê Thị Mộng Tuyền giành HCĐ cá nhân 10m súng trường hơi nữ. Giải đấu năm nay sẽ kéo dài tới ngày 23-4.

MINH CHIẾN