Liên đoàn quyền Anh sẽ sớm chi trả thù lao cho trọng tài điều hành giải đội mạnh toàn quốc 2026

Liên đoàn quyền Anh (boxing) Việt Nam sớm thực hiện phương án xử lý vấn đề kinh phí nhiệm vụ cho trọng tài tại giải vô địch các đội mạnh toàn quốc 2026 mới đây.

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam sẽ sớm chi trả thù lao cho các trọng tài làm nhiệm vụ tại giải đội mạnh toàn quốc 2026. Ảnh: VBF

Ngày 2-6, Liên đoàn quyền Anh (boxing) Việt Nam đã có thông báo đã yêu cầu Tổng thư ký và Văn phòng Liên đoàn chuẩn bị các văn bản chính thức gồm Điều lệ Liên đoàn quyền Anh Việt Nam hiện hành, Quyết định của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, Bản gốc chứng nhận đăng ký mẫu dấu Liên đoàn quyền Anh Việt Nam để Chủ tịch Liên đoàn làm việc với cơ quan thuế hoàn tất thủ tục mở lại mã số thuế của Liên đoàn.

Hiện tại, mã số thuế đã bị khóa từ ngày 17-11-2020. "Việc khôi phục tư cách pháp nhân về thuế là điều kiện tiên quyết để Liên đoàn ký kết hợp đồng hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ báo cáo thuế, đồng thời thực hiện lệnh chuyển khoản trả thù lao cho đội ngũ trọng tài từ tài khoản chính thức của Liên đoàn", nội dung của Công văn cho biết. Tuy nhiên, theo báo cáo của Văn phòng Liên đoàn thì các hồ sơ gốc bị thất lạc chưa tìm thấy.

Hiện tại, các trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại giải đội mạnh toàn quốc năm 2026 (bế mạc ngày 14-5 ở Lào Cai) chưa nhận được thù lao nhiệm vụ. Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam - ông Phạm Quang Long yêu cầu bộ phận kế toán có sao kê tài khoản và sẽ thực hiện chuyển tiền tài trợ, chi trả thù lao cho các trọng tài trước ngày 9-6.

Vào tháng 7 tới đây, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam sẽ tổ chức giải vô địch trẻ quốc gia 2026 tại Ninh Bình. Liên đoàn khẳng định sẽ chi trả tiền thù lao cho trọng tài làm nhiệm vụ đúng thời gian quy định. Đồng thời, giải đấu thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa.

Trước đó, một số thông tin cho biết Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quyền Anh Việt Nam - ông Nguyễn Duy Hùng đã có báo cáo đứng tên mình gởi tới cơ quan thẩm quyền gồm Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam về vấn đề Ban chấp hành Liên đoàn quyền Anh Việt Nam vô tình vi phạm đối với điều lệ của Liên đoàn.

Ngày 16-4 vừa qua, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành tại TPHCM. Sau đó, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã có thông báo ông Phạm Quang Long được Ban Thường vụ giới thiệu và Ban chấp hành tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ 2 (2023-2028).

MINH CHIẾN