Đội quyền Anh TPHCM đứng nhì toàn đoàn giải đội mạnh quốc gia 2026

Khép lại các trận chung kết tại Lào Cai của giải quyền Anh (boxing) vô địch đội mạnh quốc gia 2026, võ sĩ của TPHCM đứng hạng nhì toàn đoàn.

Đội TPHCM giành vị trí hạng nhì toàn đoàn tại giải đấu lần này ở Lào Cai. Ảnh: BOXINGTPHCM

Giải đấu đã bế mạc vào tối ngày 14-5, sau khi các trận chung kết cuối cùng diễn ra. Toàn giải đã thu hút hơn 300 võ sĩ của 26 đơn vị cả nước tham dự.

Ban tổ chức đã đưa vào thi đấu 259 trận ở các hạng cân nam, nữ thuộc nhóm tuổi 17 - 18 và 19 – 40 để tạo nên các cuộc so tài kịch tính.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc về toàn đoàn nội dung nam, đội TPHCM 1 có 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ qua đó giữ vị trí hạng nhì. Các tấm HCV của đội TPHCM 1 có được từ thành tích thi đấu của võ sĩ Nguyễn Chí Đức (48kg nam) và Đoàn Gia Đại (54kg nam). Trong nội dung nam, đội boxing TPHCM còn có Nguyễn Văn Tình Em (48kg, đội TPHCM 1), Lê Văn Hiền (54kg, đội TPHCM 2), Trần Đông Đủ (57kg, đội TPHCM 2), Nguyễn Hoàng Quốc Huy (60kg, đội TPHCM 1) và Dương Ngô Chí Khang (92kg, đội TPHCM 1) đã vào chung kết nhưng chỉ giành được HCB.

Ở kết quả toàn đoàn nữ, đội TPHCM 1 có thành tích 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ nên đứng hạng nhì. Các thành tích HCV của đội TPHCM thuộc về võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hoài (trên 80kg) và Nguyễn Thị Thanh Thảo (60kg).

Chung cuộc ở bảng tổng sắp toàn đoàn nam, đội TPHCM giành 3 HCV, 3 HCĐ đứng thứ nhất. Hạng 3 là đoàn Bắc Ninh với 2 HCV, 2 HCB trong khi hạng 4 thuộc về Nghệ An (2 HCV). Tại nội dung nam, 18 đoàn giành được huy chương. Về chung cuộc nội dung nữ, đội Hà Nội có 7 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ xếp nhất. Hạng ba là đoàn Hưng Yên (2 HCV, 2 HCĐ). Nội dung nữ đã có 19 đoàn giành được huy chương.

MINH CHIẾN

