Mikhail Mokhnatkin hiểu Vladimir Daineko có cú đấm mạnh cỡ nào

Võ sĩ hạng nặng người Nga Vladimir Daineko sở hữu cú đấm mạnh mẽ, và đối thủ đồng hương sắp tới của anh, Mikhail Mokhnatkin, hiểu rõ điều này. Giám đốc điều hành của Giải Ural FC (là một hệ giải MMA tại Nga), Kirill Sidelnikov đưa ra nhận định như vậy.

Daineko (Ảnh: RCC MMA)

Trận đấu MMA hạng nặng giữa Mokhnatkin và Daineko sẽ là một trận đấu tâm điểm của sự kiện Ural FC 12, diễn ra vào ngày 15-5 tại Thủ đô Moscow của Nga (là thứ Bảy giờ Việt Nam). Gốc của Mokhnatkin chính là một võ sĩ Sambo từng giành ngôi Vô địch thế giới hạng 100kg...

“Sự kiện Ural FC sắp tới sẽ có trận đấu tâm điểm khá thú vị giữa Mokhnatkin và Daineko. Tôi tin chắc đó sẽ là một trận đấu đánh đứng, hầu như không có những khoảnh khắc take-down và đấu vật trên sàn”, Giám đốc Sidelnikov chia sẻ thông qua bộ phận báo chí của Ural FC.

“Chúng ta đều biết rằng Mokhnatkin vẫn luôn cố gắng thi đấu một cách lý trí và thực dụng, trong khi Daineko, thì ngược lại, không hề e ngại những pha ẩu đả hoang dã và đứng trao đổi đòn”.

Daineko thực tế rất là nguy hiểm - nếu anh ta tung ra được một cú đấm trúng đích, đó hẳn sẽ là “đặc sản thật sự (ông Sidelnikov ám chỉ sức công phá mạnh với cú đấm của Daineko)”.

Tôi cũng chắc chắn Mokhnatkin hiểu rõ điều này. Anh ấy sẽ điều chỉnh chiến thuật của mình sao cho phù hợp. Và chúng ta sẽ sớm biết ai sẽ thắng. Nhưng tôi tin chắc trận đấu sẽ rất là ngoạn mục, và khán giả sẽ thích thú”, bình luận của Sidelnikov được Match TV dẫn lại.

Mokhnatkin năm nay 36 tuổi, sở hữu 16 chiến thắng và 6 thất bại trong MMA, cùng với 2 trận đấu khác kết thúc với kết quả hòa. Anh này đã thi đấu ở các hệ giải đấu MMA như ACA, Fight Nights, S-70, RCC và PFL.

Trận đấu gần đây nhất của Mokhnatkin diễn ra vào tháng 10-2025 tại Kaspiysk cũng trong hệ giải đấu Ural FC (Ural FC 11), anh đánh bại Ruslan Magomedov, người không thể tiếp tục thi đấu do bị chấn thương chân.

Trong khi đó, thành tích MMA của Daineko (năm nay 35 tuổi), là 17 trận thắng và 6 trận thua. Anh đã thi đấu tại RCC, LFA, Eagle FC, S-70, ACA và Fight Nights. Vào tháng 12-2025, tại RCC 24, Daineko thua bằng quyết định không đồng nhất trước võ sĩ Brazil Acacio dos Santos.

Ural FC (Ural Fighting Championship) là một tổ chức MMA chuyên nghiệp có trụ sở tại vùng Perm (Nga). Dù tuổi đời còn trẻ so với UFC hay Bellator, nhưng Ural FC nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ sự hậu thuẫn tài chính hùng mạnh (liên quan đến các tập đoàn công nghiệp vùng Ural) và tổ chức các trận đấu quyết liệt.

Ural FC thường tổ chức các trận MMA và cả kick-boxing , với số lượng võ sĩ hùng hậu tại Nga, cả ở Đông Âu cũng như nhiều địa phương khác trên thế giới, với tầm nhìn trở thành cầu nối đưa võ sĩ Nga ra thế giới.

Đ.Hg.