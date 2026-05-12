Tuyển thủ Phùng Thị Huệ bất ngờ trở lại thi đấu giải jujitsu thế giới 2026 ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nữ tuyển thủ Phùng Thị Huệ bất ngờ có tên trong danh sách tham dự giải jujitsu thế giới 2026 sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13-5.

Phùng Thị Huệ bất ngờ có tên trong danh sách thi đấu giải thế giới dành cho nội dung contact. Ảnh: ASIANJUJITSU
Năm nay, Liên đoàn jujitsu thế giới tổ chức giải vô địch thế giới 2026 nội dung Contact và Contact-HIF tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13-5 tới 17-5.

Trong lần tranh tài này, thành viên jujitsu Việt Nam có các võ sĩ gồm Trần Hồng Ân, Trần Việt Hoàn, Nguyễn Thùy Duyên, Nguyễn Tiến Triển, Phùng Thị Huệ, Hoàng Thị Loan, Hoàng Thị Nhật Quế, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Thu Hoài, Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Lệ.

Phùng Thị Huệ là 1 trong những nữ tuyển thủ jujitsu đạt được nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam trên đấu trường châu Á và thế giới. Tuy nhiên, cô đã dần vắng bóng tại các giải đấu quốc tế thời gian qua và bắt đầu chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên, nội dung Contact và Contact-HIF là sở trường của Phùng Thị Huệ do vậy nữ tuyển thủ tiếp tục có mặt tranh tài giải thế giới năm nay.

Cùng tại giải, võ sĩ Đào Hồng Sơn, Hoàng Thị Nhật Quế cũng là những gương mặt được tin tưởng có thể giành kết quả tốt nhất. Theo đăng ký, võ sĩ Phùng Thị Huệ sẽ tranh tài tại hạng cân 45kg nữ trong khi Đào Hồng Sơn góp mặt hạng cân 56kg nam còn Hoàng Thị Nhật Quế tham gia hạng cân 70kg nữ.

Giải năm nay thu hút hơn 250 VĐV của 16 đội trên toàn thế giới tham dự. Ngoài các nội dung dành cho hệ vô địch, giải còn thi đấu nội dung đối với nhóm tuổi trẻ U18 và U21.

MINH CHIẾN

