Đội tuyển jujitsu Việt Nam xếp hạng 3 giải vô địch thế giới 2025

Võ sĩ đội tuyển jujitsu Việt Nam đã hoàn thành thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025 với vị trí hạng ba toàn đoàn, sau khi giành được 8 HCV.

Võ sĩ Phùng Thị Huệ (ngoài cùng bên trái) giành nhiều kết quả tại giải thế giới 2025. Ảnh: WORLDJUJITSU

Chiều tối ngày 7-11 theo giờ địa phương tại Thái Lan, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã khép lại chương trình thi đấu các nội dung của hệ vô địch thuộc giải vô địch thế giới 2025 qua đó đứng vị trí hạng ba chung cuộc.

Trong ngày thi đấu cuối, chúng ta giành thêm 1 tấm HCV. Kết quả thuộc về thành tích thi đấu của võ sĩ Phùng Thị Huệ tại hạng cân 45kg nữ nội dung No Gi. Trong trận chung kết, Phùng Thị Huệ đã giành chiến thắng trước đối thủ Palanca Daniella (Philippines). Kết quả này giúp đội tuyển jujitsu Việt Nam có 8 ngôi vô địch tại giải năm nay. Ngoài thành tích trên, các võ sĩ còn giành thêm 7 HCB và 10 HCĐ.

Các tấm HCV của đội tuyển lần này có được từ kết quả của võ sĩ Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Vũ Thị Anh Thư, Phùng Thị Huệ. Trong giải lần này, đội tuyển jujitsu Việt Nam góp mặt 24 tuyển thủ. Giải vô địch thế giới 2025 quy tụ các võ sĩ hàng đầu của nhiều đội tuyển mạnh tham dự các nội dung dành chon am, nữ.

Tuyển thủ Thanh Trúc đã có tấm HCV ở giải năm nay. Ảnh: TIẾN BÙI

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, xếp nhất là đội Kazakhstan 11 HCV, 16 HCB, 13 HCĐ. Vị trí hạng nhì là đội VĐV độc lập với kết quả 10 HCV, 7 HCB, 17 HCĐ. Các đội tuyển Đức và Brazil xếp ở vị trí tiếp theo. Đội tuyển chủ nhà Thái Lan có 6 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ nên đứng hạng 6.

Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam đánh giá cuộc thi đấu vô địch thế giới mang lại những kinh nghiệm quan trọng cho các tuyển thủ trọng điểm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải rút kinh nghiệm để có sự chuẩn bị hướng tới SEA Games 33-2025. Sau hệ vô địch, các VĐV của Việt Nam bước vào thi đấu nội dung dành cho hệ vô địch trẻ của giải thế giới 2025 kéo dài tới ngày 15-11.

MINH CHIẾN