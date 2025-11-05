Đội tuyển jujitsu Việt Nam giành thêm 1 HCB tại giải vô địch thế giới 2025

Giải đấu vẫn đang tranh tài tại Thái Lan và đội tuyển jujitsu Việt Nam có thêm 1 tấm HCB trong các nội dung dành cho nữ.

Phùng Thị Huệ là VĐV jujitu nhiều kinh nghiệm. Ảnh: ASIANJUJITSU

Trong kết quả thi đấu mới nhất, đội tuyển jujitsu Việt Nam vẫn chưa giành được huy chương. Chúng ta đã giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ tại các nội dung dành cho Fighting nữ.

Tại hạng cân 45kg nữ thi đấu Fighting, võ sĩ Phùng Thị Huệ đã giành được ngôi á quân. Nữ võ sĩ kỳ cựu này đã thua trận tại chung kết trước Dukarevich Iankelina nên giành tấm HCB. Cùng trong nội dung này, võ sĩ Nguyễn Thị Lệ đã giành được HCĐ. Trước đó, Phùng Thị Huệ đã có HCĐ nội dung Newaza tại hạng cân 45kg nữ.

Trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời, đội tuyển jujitsu Việt Nam có 2 HCB và 2 HCĐ đều từ thành tích thi đấu của các nữ tuyển thủ. Giải đấu còn tranh tài các nội dung dành cho hệ vô địch tới ngày 7-11. Sau đó, giải sẽ bước vào tranh tài các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ.

Kết quả tạm thời, đội chủ nhà Thái Lan đang dẫn đầu với 6 HCV, 2 HCB, và 5 HCĐ trong khi đội tuyển Philippines đã có 2 HCV. Đội tuyển jujitsu Việt Nam tham dự với nhiều gương mặt trọng điểm chuẩn bị hướng tới SEA Games 33-2025 để tích lũy thêm kinh nghiệm và nắm bắt các đối thủ Đông Nam Á có mặt tranh tài giải thế giới lần này. Ban huấn luyện đội tuyển jujitsu Việt Nam sẽ chọn lực lượng chính thức tham dự SEA Games 33-2025 tới đây.

MINH CHIẾN