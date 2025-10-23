Võ sĩ đội tuyển TPHCM giành 5 HCV giải vô địch các VĐV jujitsu xuất sắc quốc gia 2025

Các trận chung kết cuối cùng đã khép lại giải vô địch các VĐV jujitsu xuất sắc quốc gia 2025 được tranh tài trên sàn đấu tại tỉnh Đồng Nai.

Các võ sĩ đã tham dự giải các VĐV jujitsu xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: MINH MINH

Ngày 23-10, các trận chung kết cuối cùng của giải đã diễn ra, qua đó Ban tổ chức tìm được những nhà vô địch trong nhiều nội dung thi đấu.

Ở giải lần này, võ sĩ đội tuyển TPHCM giành được 5 ngôi vô địch trong các trận đấu góp mặt. Tại nội dung GI, võ sĩ Nguyễn Hữu Khang giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển TPHCM khi chiến thắng tại chung kết hạng cân 62kg nam. Tiếp đó, Phạm Trí Dũng giành tấm HCV thứ 2 cho đội jujitsu TPHCM khi vượt qua VĐV chủ nhà Lê Anh Tuấn tại trận chung kết hạng cân 69kg nam.

Trong nội dung NOGI, đội tuyển jujitsu TPHCM tiếp tục giành 2 HCV từ thành tích thi đấu của Nguyễn Hữu Khang (62kg nam) và Phạm Trí Dũng (69kg nam). Trong khi đó tại nội dung Contact, võ sĩ Nguyễn Kế Nhơn giành HCV cho đội tuyển TPHCM tại hang cân 56kg nam. Trong trận chung kết, Kế Nhơn đã thắng Trần Quốc Hội (Đồng Nai).

Tại giải, giới chuyên môn tiếp tục chứng kiến một số kết quả vô địch đáng chú ý tới từ các gương mặt quen thuộc làng jujitsu Việt Nam như Phùng Thị Huệ (45kg nữ NOGI, GI), Lò Thị Phung (52kg nữ, NOGI, GI)… Giải đấu đã thu hút hơn 200 VĐV của 16 đơn vị trong cả nước góp mặt tranh tài. Do đang tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025, một số võ sĩ trọng điểm của tuyển jujitsu Việt Nam không tham gia thi đấu.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đơn vị Thái Nguyên dẫn đầu nội dung GI với kết quả 4 HCV, 1 HCB. Ở nội dung này, đội tuyển TPHCM xếp hạng 4 (2 HCV, 3 HCĐ). Tại nội dung Fighting, đội Đồng Nai đứng số 1 với 5 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ trong khi đội TPHCM xếp hạng 12 (1 HCĐ). Về kết quả NOGI, đội Thái Nguyên dẫn đầu với 4 HCV. Trong nội dung, đội tuyển TPHCM đứng hạng 4 (2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ). Đội Đồng Nai dẫn đầu nội dung Contact khi đạt 6 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ. Đội TPHCM đứng hạng 4 nội dung này (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ). Trong các nội dung Duo và Show, đội Thái Nguyên cũng giành vị trí dẫn đầu.

MINH CHIẾN