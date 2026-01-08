HLV Nguyễn Trần Duy Nhất tham gia ban huấn luyện đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam ở giải châu Á 2026

HLV Nguyễn Trần Duy Nhất là thành viên ban huấn luyện đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đang có mặt tại Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026.

HLV Nguyễn Trần Duy Nhất tham gia ban huấn luyện chỉ đạo VĐV thi đấu giải MMA châu Á 2026. Ảnh: VMMAF

Đội MMA Việt Nam đã tới Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026. MMA trở thành đội tuyển thể thao thành tích cao đầu tiên thi đấu giải quốc tế ngay đầu năm 2026.

10 võ sĩ được đăng ký tranh tài tại giải gồm Trần Ngọc Lượng (65kg nam), Lưu Đức Mạnh (60kg nam), Trần Minh Trung (71kg nam), Nguyễn Đức Thịnh (56kg nam), Đinh Văn Khuyến (56kg nam), Đỗ Huy Hoàng (60kg nam), Bàn Văn Hoàng (77kg nam), Lò Thị Phung (49kg nữ), Võ Vũ Lê (54kg nữ) và Quàng Văn Minh (71kg nam).

Cùng với các VĐV, ban huấn luyện của đội tuyển tham dự giải gồm HLV Mai Thanh Ba, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trần Duy Nhất, Bàn Văn Trọng, Nghiêm Văn Ý, Lê Văn Tú.

Giải vô địch MMA châu Á 2026 thuộc hệ thống thi đấu chính thức do Hiệp hội MMA châu Á tổ chức. Đây là lần thứ 3, giải đấu được diễn ra và năm nay sẽ thi đấu chính thức các nội dung từ ngày 9 tới 11-1 ở thành phố Lô Châu (Trung Quốc).

Hiệp hội MMA châu Á dựa trên thành tích võ sĩ tại giải đấu năm nay để tích điểm chuyên môn có xếp hạng VĐV trước khi tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026) ở Saudi Arabia. Giải vô địch châu Á 2026 sẽ tranh tài các hạng cân dành cho hệ chuyên và không chuyên đối với các võ sĩ MMA của châu lục.

Tại ASIAD 20, môn MMA được tổ chức chính thức 6 bộ huy chương gồm MMA truyền thống nam 65kg, 77kg và MMA hiện đại nam 60kg, 71kg; MMA truyền thống nữ 60kg và MMA hiện đại 54kg nữ.

MINH CHIẾN