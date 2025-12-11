Võ sĩ MMA Quàng Văn Minh: Tôi sẽ không ngủ với tấm HCV SEA Games 33

Võ sĩ Quàng Văn Minh trở thành tuyển thủ đầu tiên của đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ngay sau trận chung kết, tuyển thủ này đã có những chia sẻ.

Quàng Văn Minh giành chiến thắng và có HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phóng viên: - Kết quả HCV này với Quàng Văn Minh có ý nghĩa gì?

Quàng Văn Minh: - Tôi rất xúc động khi giành được chiến thắng này. Đây là lần đầu tiên tôi có tấm HCV đấu trường SEA Games cho đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam. HCV cho tổ quốc chắc chắn là thành tích vinh dự và không thể không đáng nhớ. Tôi sẽ không ngủ với tấm HCV rất quý giá này.

Phóng viên: - Trước khi vào chung kết, Quàng Văn Minh có nghĩ mình sẽ đạt được chiến thắng?

Quàng Văn Minh: - Thật sự, các võ sĩ tham dự SEA Games 33-2025 đều là những người có chuyên môn. Khi tôi được các thầy xây dựng chương trình chuẩn bị SEA Games 33-2025, tôi đã tập luyện kỹ lưỡng và nắm bắt được những yếu tố chuyên môn. Trên hết, mình phải có sự tự tin và bình tĩnh. Tôi cũng xin cám ơn tới các thầy đã huấn luyện tôi thời gian qua để có sự chuẩn bị tốt nhất góp mặt SEA Games 33-2025. Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam đã động viên tinh thần toàn đội rất lớn trước khi sang Thái Lan tranh tài vì thế chúng tôi tự tin làm nên thành công.

Phóng viên: - Quàng Văn Minh tin rằng võ thuật tổng hợp sẽ có thêm người cổ vũ từ những thành công tại SEA Games 33-2025 chứ?

Quàng Văn Minh: - Chắc chắn rồi. Chúng tôi luôn tin tưởng võ thuật tổng hợp sẽ được thêm sự cổ vũ. Từng võ sĩ chúng tôi thi đấu với sự cổ vũ của người hâm mộ và môn thể thao được phát triển tốt hơn thì rất có giá trị tinh thần và chuyên môn.

Võ sĩ Trần Ngọc Lượng giành HCV SEA Games 33-2025. Quàng Văn Minh đã thi đấu trận chung kết hạng cân 65kg nam MMA hiện đại với đối thủ Tan Yee Siang (Malaysia). Tuyển thủ giành chiến thắng áp đảo với lối đánh mạnh mẽ trong trận chung kết. Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển MMA Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Tiếp sau kết quả này, võ sĩ Trần Ngọc Lượng giành HCV hạng cân 60kg nam MMA hiện đại. Đây là thành tích lịch sử của đội tuyển MMA Việt Nam với 2 HCV tại SEA Games 33-2025. Ngay tại sàn đấu, Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam – ông Ngô Đức Quỳnh đã động viên và chúc mừng 2 tuyển thủ với tấm HCV lịch sử.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)