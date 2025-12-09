Đặng Ngọc Xuân Thiện: Tôi tập trung để không để lỡ cơ hội tại SEA Games 33

Đội tuyển TDDC Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan và chuẩn bị thi đấu vào ngày 10-12. Ảnh: MINH CHIẾN

Tuyển thủ đội tuyển TDDC Việt Nam bước vào ngày chuẩn bị cuối cùng 9-12 tại Bangkok (Thái Lan) trước khi ra thi đấu chính thức ở SEA Games 33-2025 vào ngày mai 10-12.

Đặng Ngọc Xuân Thiện bày tỏ: “Đây là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp tôi được tham dự. Tôi rất tự tin trong sự chuẩn bị của mình. Tôi sẽ tập trung hoàn thiện bài của mình tốt nhất và ưu tiên hàng đầu phải vượt qua vòng loại để tranh suất dự chung kết”. Xuân Thiện vẫn đang là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển TDDC nam Việt Nam trong nội dung ngựa vòng tại SEA Games 33-2025. Chàng trai người TPHCM chia sẻ rằng những buổi tập làm quen tại Thái Lan đủ để mình cùng đồng đội giữ được nhịp chuyên môn và sẵn sàng vào thi đấu.

Hai năm trước tại Campuchia, Đặng Ngọc Xuân Thiện giành chiến thắng tuyệt đối tại chung kết bài biểu diễn ngựa vòng đơn môn nam, giành tấm HCV. Lúc đó, chính Xuân Thiện từng chia sẻ: “Tôi đã giữ được phong độ tốt và đạt được kỹ thuật đúng như chuẩn bị. Đây là chiến thắng rất hạnh phúc của tôi vì bảo vệ được vị trí số 1 từng có ở SEA Games 31-2021 trước đó”.

Bây giờ sau 2 năm, phong độ của Xuân Thiện vẫn giữ nguyên sự ổn định. Thậm chí, Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam đánh giá tuyển thủ này hoàn thiện được các kỹ thuật nhuần nhuyễn hơn trước. HLV Trương Minh Sang của đội tuyển TDDC nam Việt Nam từng chia sẻ rằng độ khó trong bài ngựa vòng của Xuân Thiện tương đương với trình độ châu Á và tranh chấp được trước các đối thủ mạnh của thế giới. Tuy nhiên trên đấu trường SEA Games, ưu tiên hàng đầu của Đoàn thể thao Việt Nam là các tuyển thủ phải bảo vệ thành tích huy chương từng đạt được qua đó đóng góp vào thành tích chung.

Tại kỳ SEA Games 33-2025, môn TDDC tổ chức các nội dung đơn môn dành cho nam, nữ. Trong phiên họp kỹ thuật tổ chức ngày 9-12, Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam xác định xong danh sách thi đấu ở từng nội dung. Đồng thời, các quốc gia đã biết được đội hình tuyển thủ tranh tài. “Tinh thần vẫn là điều quyết định trong bài biểu diễn. Tôi có sự bình tĩnh và rất tự tin vào chuyên môn của mình”, tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện trao đổi thêm. Nếu thành công tại SEA Games 33-2025, Xuân Thiện sẽ tiếp bước các đàn anh đi trước trở thành người giành kết quả tốt nhất trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện của đội TDDC Việt Nam. Ảnh: D.P

Dĩ nhiên, đây là sự kỳ vọng của Đặng Ngọc Xuân Thiện. Xa hơn, tuyển thủ bày tỏ rằng kết quả tại SEA Games 33-2025 sẽ là một bước đệm để mình hướng tới cơ hội tranh tài ở ASIAD 20 năm 2026. Đó là đấu trường mà Đặng Ngọc Xuân Thiện rất kỳ vọng giành được tấm huy chương danh giá.

Theo chương trình, Đặng Ngọc Xuân Thiện sẽ thi đấu vòng loại ngựa vòng đơn môn nam vào buổi sáng ngày 10-12. Trong buổi chiều, các nội dung đơn môn nữ sẽ tổ chức. Vòng loại môn TDDC SEA Games 33-2025 tổ chức 10 nội dung (6 nam, 4 nữ). Sau đó trong các ngày 11 và 12-12, chung kết từng nội dung được tổ chức theo lịch ấn định.

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển TDDC Philippines chính thức không có Carlos Yulo tranh tài. Phiên họp kỹ thuật trước thi đấu đã xác nhận sự vắng mặt của tuyển thủ này. Cách đây 2 năm, tuyển thủ này từng giành HCV toàn năng nam và xà kép nam tại SEA Games 32-2023. Các tuyển thủ Việt Nam từng giành HCV đơn môn tại SEA Games 32-2023 là Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo), Đinh Phương Thành (xà đơn).

MINH CHIẾN