Tượng đài của thể thao SEA Games

Thể thao Đông Nam Á tiếp tục chứng kiến những gương mặt trẻ triển vọng tranh tài tại SEA Gasmes 33-2025 nhưng ở Thái Lan lần này, vẫn có những tên tuổi vang danh của khu vực còn thi đấu và đạt thành tích cao.

Nguyễn Thị Oanh đã có tấm HCV đầu tiên trong nội dung 5.000m nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hồ bơi trung tâm tại SEA Games 33-2025 đã chứng kiến kình ngư Quah Ting Wen (Singapore) trở thành người vĩ đại nhất lịch sử bơi lội trên đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trải qua 20 năm thi đấu liên tiếp qua các kỳ SEA Games từ năm 2005 tới nay, Quah Ting Wen gần như không nghỉ ngơi. Trên đường đua xanh tại Thái Lan, cô tiếp tục giành tấm HCV 100m bướm nữ. Tấm huy chương này đã giúp Quah Tinh Wen trở thành người giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử SEA Games. Cô có 35 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ. Thành tích của nữ kình ngư người Singapore vượt qua cựu đồng đội một thời là Joscelin Yeo – người đã có 62 huy chương trong các kỳ SEA Games.

Hố nhảy xa tại môn điền kinh của SEA Games 33-2025 tiếp tục chứng kiến gương mặt quen thuộc Maria Natalia Londa (Indonesia) tiếp tục thành công với tấm HCV nội dung nhảy 3 bước nữ. Ở tuổi 35, gương mặt cựu trào này vẫn được đánh giá là người đóng góp vào thành công của lịch sử điền kinh Đông Nam Á. Cô bắt đầu giành HCB từ SEA Games năm 2011.

Sau đó, Maria Natalia Londa đã thi đấu không nghỉ ngơi cho tới SEA Games 33-2025. Điền kinh Việt Nam từng có Bùi Thị Thu Thảo thi đấu cạnh tranh cùng thời điểm với Maria Natalia Londa. Tuy nhiên vào lúc này, Bùi Thị Thu Thảo đã giải nghệ trong khi Maria Natalia Londa còn tiếp tục giành HCV ở SEA Games.

Trong khi đó, khán giả trên sàn nâng tạ SEA Games 33-2025 đã dành tặng những tràng pháo tay lớn nhất hướng tới đô cử người Indonesia Eko Yuli Irawan bước ra sàn tranh tài. Bước vào tuổi 36, lực sĩ vẫn giữ phong độ để có tấm HCĐ tại hạng cân 65kg nam ở Thái Lan năm nay.

Có thể xem, các gương mặt trẻ của cử tạ Đông Nam Á luôn phải học hỏi Eko Yuli Irawan nhiều điều mà lớn nhất chính là ý chí, sự bền bỉ về chuyên môn. Eko Yuli Irawan bắt đầu tham dự SEA Games từ kỳ thi đấu 2007 tại Thái Lan. Sau 18 năm, lực sĩ này vẫn tiếp tục đạt thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025. Thể thao Việt Nam từng có Hoàng Anh Tuấn, Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn hay Trịnh Văn Vinh là những đối thủ trực tiếp của Eko Yuli Irawan trong những lần tranh tài ở SEA Games trước đây. Lúc này, nhiều người đã giải nghệ chuyển sang công tác huấn luyện nhưng Eko Yuli Irawan còn bền bỉ thi đấu.

Nguyễn Thị Oanh đang là gương mặt sáng giá nhất của điền kinh Việt Nam và điền kinh Đông Nam Á. Cô đã chạm tới con số 13 tấm HCV tính tới lúc này. Oanh được xem là gương mặt nổi bật nhất khi giành 4 tấm HCV cá nhân ở môn điền kinh tại SEA Games 32-2023.

Năm nay, cô góp mặt 3 nội dung tại SEA Games 33-2025 và có cơ hội hoàn thành đủ mục tiêu tranh HCV đề ra. Bước vào tuổi 30, Nguyễn Thị Oanh vẫn có sự bền bỉ về chuyên môn và cô tự tin hoàn thành được nhiệm vụ trên đấu trường SEA Games 33-2025.

