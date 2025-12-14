Thể thao Việt Nam lần đầu tiên có HCV môn bowling tại SEA Games 33

Tuyển thủ Trần Hoàng Khôi đã lên ngôi vô địch tại SEA Games 33-2025, đánh dấu lần đầu tiên bowling Việt Nam đạt kết quả này.

Tuyển thủ Trần Hoàng Khôi giành HCV nội dung cá nhân nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: SGThailand2025

Chiều 14-12, Trần Hoàng Khôi đã vào thi đấu chung kết nội dung cá nhân nam trước tay ném chủ nhà Thái Lan Buspanikonkul Napat.

Để góp mặt chung kết, Hoàng Khôi đã vượt qua Ong Jing Loong Mike (Singapore) ở tứ kết và thắng San Jose Mark Jesus (Philippines) ở bán kết.

Bước vào chung kết, Hoàng Khôi thi đấu tự tin trước đối thủ chủ nhà. Trong các lượt ném, Hoàng Khôi đã có 9 lần dọn sạch tượng trên sàn, trong đó có 2 lần đạt điểm tối đa 9+1. Cả 2 bên đã giằng co điểm rất sít sao nhưng Hoàng Khôi vẫn bình tĩnh kết thúc trận đấu với tỷ số thắng 235-210.

Chiến thắng của Hoàng Khôi giúp bowling Việt Nam lần đầu tiên có HCV tại SEA Games. Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà ở Việt Nam, đội tuyển bowling Việt Nam không giành được huy chương. Tuy nhiên lần này, Trần Hoàng Khôi đã tạo nên bước đột phá về thành tích cho bowling Việt Nam. Năm nay tuyển thủ này mới 16 tuổi. Đội tuyển bowling Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 bằng kinh phí xã hội hóa.

Môn bowling SEA Games 33-2025 kéo dài tới ngày 19-12. Ngoài nội dung cá nhân, môn đấu còn diễn ra các nội dung đôi và đồng đội. Với tấm HCV đầu tiên này, đội bowling Việt Nam đang có tinh thần rất tốt hướng tới nỗ lực phấn đấu giành thêm những kết quả huy chương tiếp theo.

MINH CHIẾN