Vị nữ chuyên gia âm thầm sau tấm HCV SEA Games 33 của tổ súng ngắn nữ

Bà Altantsetseg Byambajavyn, chuyên gia của đội tuyển bắn súng Việt Nam, đã trao đổi nhiều khi nói về những cô học trò Thu Vinh, Thùy Trang và Hoa Hồng giành được tấm HCV SEA Games 33-2025.

Chuyên gia Mông Cổ của nội dung súng ngắn nữ. Ảnh: MINH CHIẾN

Vị chuyên gia nữ người Mông Cổ, bà Altantsetseg Byambajavyn, nở nụ cười nhẹ nhàng khi chứng kiến cô học trò Trịnh Thu Vinh giành tấm HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi. Thậm chí, niềm vui còn nhân đôi khi Thu Vinh phá kỷ lục trên trường bắn tại SEA Games.

Tròn 1 năm làm việc với các học trò tại đội tuyển bắn súng Việt Nam, vị chuyên gia này trải lòng: “Các bạn đang có những xạ thủ tốt chuyên môn như Trang, Vinh hay Hồng. Họ đều có tố chất. Khi tập luyện tôi biết khả năng của họ và luôn khẳng định họ sẽ làm được thành công”. Đúng tháng 12-2024, bà Altantsetseg Byambajavyn tới Việt Nam làm việc.

Không ít ý kiến e ngại của nhiều nhà chuyên môn trước đây cho rằng sau khi cựu chuyên gia Park Chung-gun rời đội tuyển bắn súng Việt Nam thì tổ súng ngắn sẽ gặp khó khăn về chuyên môn. Bà Altantsetseg Byambajavyn đã tới Việt Nam làm việc và trở thành nữ chuyên gia đầu tiên của đội tuyển bắn súng quốc gia. Ngay những ngày đầu bắt tay vào làm việc cùng xạ thủ nữ tổ súng ngắn, yêu cầu trên hết của vị chuyên gia người Mông Cổ là cô và trò cần hiểu nhau và trên hết không ai bị áp lực. Những buổi tập luyện cùng Thu Vinh, Thùy Trang, Hoa Hồng , Thùy Dung đã giúp vị chuyên gia hiểu nhiều hơn về các nữ xạ thủ của bắn súng Việt Nam.

Chấp nhận xa nhà từ Mông Cổ tới Việt Nam để làm việc, chuyên gia Altantsetseg Byambajavyn cho rằng mình và các học trò không ngại khó mà tất cả chung hướng phấn đấu giành thành tích tốt nhất cho thể thao Việt Nam.

“Trước khi dự SEA Games 33-2025, xạ thủ Thu Vinh, Thùy Trang đã thi đấu nhiều giải quốc tế. Tôi thấy rằng những thách thức qua từng giải giúp họ trưởng thành hơn. Mục tiêu của bắn súng Việt Nam không chỉ là đấu trường SEA Games mà các bạn còn ASIAD và những giải quốc tế tương lai. Tôi tin nếu tập trung để bình tĩnh trên bục bắn, Thu Vinh hay Thùy Trang đều có cơ hội thành công”, chuyên gia Altantsetseg Byambajavyn trao đổi.

Các nhắc nhở của HLV được Trịnh Thu Vinh ghi rõ và sổ tay của mình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay khi 2 cô học trò khép lại bài bắn chung kết và giữ vị trí nhất, nhì tại SEA Games 33-2025, vị chuyên gia này kịp trao 1 cái ôm nhẹ nhàng để chúc mừng chiến thắng.

“Tôi vui khi học trò của mình chiến thắng nhưng đây là sự khởi đầu của họ. SEA Games 33-2025 còn nhiều nội dung phía trước”, chuyên gia Altantsetseg Byambajavyn chia sẻ thêm. Trong góc nhìn chuyên môn của người làm nghề, vị chuyên gia người Mông Cổ hiểu rằng cơ hội sẽ đến nếu xạ thủ đạt được sự tự tin trên bục bắn và trên hết là không bỏ qua mọi cơ hội.

MINH CHIẾN