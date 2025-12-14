Dấu ấn của những kỷ lục

Có lẽ kỳ SEA Games 33-2025 đang là một trong những lần thi dấu mà tuyển thủ điền kinh đạt được những kỷ lục để lại dấu ấn với người làm chuyên môn.

Tạ Ngọc Tưởng là VĐV triển vọng của điền kinh Việt Nam trong nội dung 400m nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kỷ lục điền kinh là điều được người hâm mộ và giới chuyên môn trao đổi liên tục những ngày qua tại SEA Games 33-2025. Dù môn điền kinh tại Đại hội còn tranh tài tới ngày 16-12 nhưng lúc này, chúng ta đã thấy những điểm sáng về thành tích.

Với người làm nghề, kết quả HCV, HCB hay HCĐ là sự ghi nhận quan trọng về nỗ lực thi đấu của từng VĐV. Nhưng những thông số chuyên môn để phá được kỷ lục quốc gia hay kỷ lục SEA Games là kết quả giá trị về năng lực thi đấu ở từng người.

Đường chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại SEA Games 33-2025 được chứng kiến nỗ lực vượt bậc của những cái tên gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phú, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng. 4 gương mặt làm nên kết quả 3’15”07 để giành HCV đồng thời phá sâu kỷ lục quốc gia là 3’18”45 từng do đội hình Nguyễn Xuân Quang, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc, Quách Thị Lan lập năm 2024 khi thi đấu giải điền kinh tiếp sức châu Á 2025. Điểm ghi nhận, thông số mới của đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại SEA Games 33-2025 cũng vượt qua kỷ lục cũ của Đại hội.

“Đây là kết quả chuyên môn có giá trị. Nó giá trị bởi chúng tôi có sự kết hợp mới về chuyên môn với những gương mặt trẻ triển vọng trong nội dung 400m. Điều thứ hai, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành lại tấm HCV ở nội dung trên ngay trên đất Thái Lan”, lãnh đội điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Đức Nguyên trải lòng sau khi chứng kiến tuyển thủ tranh tài.

Trong niềm vui của những tuyển thủ tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, giới chuyên môn lại thấy một chút tiếc nuối cho thành tích cá nhân của 2 gương mặt Tạ Ngọc Tưởng và Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Ở cự ly 400m nam, Tạ Ngọc Tưởng đã đạt thông số 45”53. Nó đã đủ để vượt qua kỷ lục quốc gia 45”59 của chính tuyển thủ này cũng như kỷ lục SEA Games (46”00).

Mỹ Tiên đã mất kỷ lục quốc gia đầy tiếc nuối. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếc rằng, lỗi kỹ thuật của đồng hồ điện tử đã khiến thành tích không được công nhận kỷ lục. Sự tiếc nuối như vậy cũng được hướng nhiều về Huỳnh Thị Mỹ Tiên bởi cô đã nỗ lực và đạt thông số 13”43 trên đường chạy 100m rào tại SEA Games 33-2025. Trước đó, Mỹ Tiên đã đạt kết quả 13”05 tại vòng loại. Nhưng lỗi kỹ thuật của đồng hồ điện tử đã khiến Mỹ Tiên không được xét thành tích ấy để phá kỷ lục quốc gia.

Điền kinh Việt Nam đã tìm kiếm những gương mặt triển vọng nhất để có thể xô đổ kỷ lục quốc gia 13”36 do cựu tuyển thủ Vũ Bích Hường lập từ SEA Games năm 1999 tại Brunei. Trong nhiều lần tranh tài điền kinh vô địch quốc gia, đã có những gương mặt triển vọng nội dung 100m rào nữ tìm cơ hội vượt kỷ lục nhưng bất thành.

Thậm chí, Huỳnh Thị Mỹ Tiên chưa vượt được kỷ lục quốc gia tại những lần thi đấu trong nước. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho SEA Games 33-2025 và thành tích là giá trị. Dẫu vậy, cơ hội để được nhận kỷ lục quốc gia mới của Mỹ Tiên chưa thể hiện thực. “Có lẽ phải hàng chục năm tới điền kinh Việt Nam mới có VĐV đủ khả năng xô đổ kỷ lục quốc gia 100m rào nữ. Việc VĐV Mỹ Tiên không được xét thành tích để là kỷ lục do lỗi kỹ thuật ở SEA Games 33-2025 là điều tiếc nuối”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam chia sẻ.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam còn có tuyển thủ Kim Thị Huyền phá kỷ lục quốc gia khi giành HCĐ đẩy tạ nữ SEA Games 33-2025 với kết quả 15m92. Kỷ lục cũ là 15m27 do chính cô lập năm 2023.

MINH CHIẾN