Những lời chia tay bao giờ cũng thật khó nói nhưng với những VĐV đã trải qua hành trình thi đấu, họ luôn hiểu rằng mình đều có những sự chuẩn bị cho tương lai phía trước.

Tuyển thủ Quách Thị Lan quyết định sẽ chia tay đấu trường đỉnh cao Đông Nam Á sau SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rời đường chạy chung kết nội dung 400m rào nữ trên sân vận động Quốc gia Supachalasai (Bangkok, Thái Lan), tuyển thủ điền kinh Quách Thị Lan nở nụ cười bảo rằng cô hài lòng với kết quả HCV của bản thân tại kỳ Đại hội lần này. Chia sẻ bằng giọng nói trong nhịp thở gấp sau khi vừa thi đấu, Quách Thị Lan trải lòng rằng mình đã quyết định đây sẽ là Đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng của sự nghiệp. “Tôi cũng chuẩn bị cho mình những bước đường tương lai và chắc chắn mình hướng đến sự nghiệp làm công tác huấn luyện để tìm ra những em trẻ tốt nhất cho điền kinh quê hương và điền kinh nước nhà ở phía trước”, Quách Thị Lan trải lòng.

Hai năm trước, trên sân vận động chính của SEA Games 32-2023 tại Campuchia, cựu tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Huyền cũng đưa ra quyết định tương tự như vậy sau khi cô chiến thắng và giành HCV nội dung 400 rào nữ. Lúc đó, Nguyễn Thị Huyền khẳng định kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp đã gởi lời chia tay giá trị tới người hâm mộ, các đồng nghiệp, những người thầy và gia đình luôn cổ vũ ủng hộ cô ở phía sau.

Với người hâm mộ thể thao Việt Nam, những lời chia tay của nhiều tuyển thủ được quý mến và nổi danh của thể thao nước nhà luôn mang về sự nuối tiếc. Sau SEA Games 33-2025, võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đã trải lòng rằng đây là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng của mình.

Cô bày tỏ: “Trận đấu cuối cùng, tấm huy chương cuối cùng trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao của Tuyền. Khi vừa rời sàn đấu, Tuyền đã rơi nước mắt. Tuyền khóc không phải vì mình là người thua cuộc, không phải vì bản thân chỉ nhận được tấm HCĐ mà vì hành trình 12 năm thể thao chuyên nghiệp, 15 năm đứng trên sàn đấu taekwondo chính thức khép lại cùng một chút tiếc nuối không trọn vẹn. Đối với Tuyền, taekwondo là thanh xuân và là ký ức đẹp. Được thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam là điều vinh hạnh và đầy tự hào đối với bản thân Tuyền và Tuyền rất may mắn khi được sống trọn với đam mê, nếm trải cả vị ngọt chiến thắng lẫn bài học từ thất bại, những giọt nước mắt hạnh phúc và tự trách…”. Giờ đây, Kim Tuyền đã xác định sự nghiệp tiếp theo của mình khi quyết định chia tay thi đấu taekwondo thành tích cao.

SEA Games 33-2025 còn tranh tài nhiều môn thể thao, nhiều nội dung hấp dẫn ở Bangkok, Chonburi (Thái Lan). Dẫu thế qua những ngày tranh tài, thể thao Việt Nam đã và đang chứng kiến nhiều gương mặt kỳ cựu nỗ lực hết khả năng. Có thể kể tới Mai Hoàng Mỹ Trang (bóng bàn), Vũ Thị Trang (cầu lông), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ)… Kết quả chuyên môn của họ là sự tập trung để nỗ lực mang lại kết quả tốt nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam. Trong thi đấu thể thao, khoảnh khắc chiến thắng và thất bại đều rất mong manh. Điều được ghi nhận là không tuyển thủ nào bỏ qua sự quyết tâm bởi chỉ có quyết tâm mới làm nên kết quả tốt nhất cho họ.

Nữ tuyển thủ Dương Thúy Vi đã bày tỏ rằng cô chia tay SEA Games 33-2025 với một chút tiếc nuối khi chưa thể giành được huy chương nhưng bản thân kiên định không hạ thấp độ khó ở các nội dung biểu diễn của mình. Bởi Thúy Vi tin rằng, đấu trường ASIAD 20 năm 2026 sẽ là mục tiêu quan trọng kế tiếp nên kinh nghiệm từ thi đấu SEA Games 33-2025 sẽ giúp cô hoàn thiện mình tốt thêm.

MINH CHIẾN