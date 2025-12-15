Quách Thị Lan nói lời giã từ SEA Games sau khi lần đầu tiên giành HCV 400m rào nữ

Quách Thị Lan đánh dấu sự trở lại xuất sắc bằng ngôi vô địch cự ly 400m rào nữ nhưng ngay sau đó cô cũng trải lòng SEA Games 33-2025 là kỳ Đại hội cuối cùng của mình.

Quách Thị Lan thi đấu và giành ngôi vô địch 400m rào nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quách Thị Lan góp mặt chung kết đường chạy 400m rào nữ vào chiều ngày 15-12 tại SEA Games 33-2025. Một năm trước, cô từng có mặt trên sân Supachalasai (Thái Lan) để tham dự giải vô địch tiếp sức châu Á lần thứ nhất 2024. Sau 1 năm, Quách Thị Lan tiếp tục giữ vững phong độ nhưng là trên đường chạy 400m rào nữ.

Nội dung chỉ có 6 VĐV góp mặt tại chung kết. Sau khi xuất phát, Quách Thị Lan đã tập trung giữ tốc độ để vượt rào hiệu quả và vươn lên dẫn đầu. Trong những mét cuối của cuộc đua, cô đã giữ sự ổn định để về đích đầu tiên với thành tích 56”82, giành HCV. Về nhì là Lauren Brown (Philippines) với kết quả 57”50.

Với nhiều người, đây là sự trở lại ngoạn mục của cá nhân Quách Thị Lan. Cô đã được tập trung vào nội dung 400m rào để không thi đấu 400m tại SEA Games 33-2025. “Tôi đã được HLV Vũ Ngọc Lợi xây dựng phương án tập luyện chuyên môn trong cả năm. Sự tập trung đó để tôi ổn định lại tốc độ cho mình và có chiến thắng lần này”, Quách Thị Lan cũng cho biết.

Ngay sau khi giành ngôi vô địch SEA Games 33-2025, Quách Thị Lan bày tỏ: “Đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Sau đây, tôi sẽ tập trung vào chuẩn bị chuyên môn để hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026. Sau đó, tôi sẽ tập trung cho công tác huấn luyện”.

Quách Thị Lan đã vắng mặt tại kỳ SEA Games 32-2023 do dính doping từ thi đấu tại SEA Games 31 năm 2022 ở Việt Nam. Sau khi hết án cấm, cô đã nỗ lực tập luyện trở lại và bắt đầu được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam vào năm 2024. Từ đó tới nay, Ban huấn luyện vẫn kỳ vọng Quách Thị Lan làm tốt chuyên môn và cô khẳng định được điều này tại SEA Games 33-2025.

Trong các kỳ SEA Games trước đây, Quách Thị Lan chưa từng giành HCV cá nhân nội dung 400m rào nữ. Vì thế, tấm HCV ở đường chạy SEA Games 33-2025 lần này là HCV cá nhân đầu tiên của Quách Thị Lan trong những lần đã góp mặt Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Ở tuổi 30, Quách Thị Lan đã chuẩn bị những bước đường tương lai cho mình về công tác chuyên môn. Trong đó, cô đã hoàn thành tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục thể thao. Quách Thị Lan bắt đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á từ kỳ SEA Games năm 2013 tại Myanmar. Khi đó, cô đã có tấm HCB đầu tiên ở cự ly 400m rào nữ.

Tại SEA Games 32-2023, nhà vô địch nội dung 400m rào nữ là Nguyễn Thị Huyền. Tuy nhiên vào lúc này, cô đã giải nghệ. Với tuyên bố của Quách Thị Lan, gần chắc chắn người hâm mộ sẽ không thấy cô ở SEA Games 34-2027.

Hai tuyển thủ của Việt Nam thi đấu cự ly 400m rào nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Tại chung kết 400m rào nam, tuyển thủ Nguyễn Đức Sơn đã về nhì, giành HCB với kết quả 50”80. HCĐ là Lê Quốc Huy (50”91). Vô địch nội dung là Quek Calvin (Singapore, 50”27).

MINH CHIẾN