Giải vô địch quốc gia 2025: Tuyển thủ Quách Thị Lan giành HCV đầu tiên

Quách Thị Lan có chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH MINH

Sáng thi đấu 11-8 tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đang diễn ra tại Đà Nẵng, tuyển thủ Quách Thị Lan đã giành được HCV đầu tiên cho mình.

Một ngày trước đó, cô không thể giành huy chương tại nội dung 400m nữ. Tuy nhiên trong ngày thi đấu hôm nay, Lan đã nỗ lực để giữ vững vị trí số 1 cự ly 400m rào nữ. Đường chạy chung kết có 6 VĐV tham dự và đối thủ trực tiếp của Quách Thị Lan (Thanh Hóa) chính là gương mặt trẻ Lê Thị Tuyết Mai (Nghệ An). Cả 2 không lạ gì nhau do đang cùng tập trung đội tuyển điền kinh quốc gia nhưng khi thi đấu, họ đều có chiến thuật của riêng mình. Tuyết Mai là người dẫn đầu những mét đầu cuộc đua nhưng Quách Thị Lan với bản lĩnh của mình đã tăng tốc để giành vị trí số 1 với kết quả 56”98. “Đây là kết quả chấp nhận được của Lan. Quan trọng hơn, VĐV giữ được sự ổn định tâm lý”, HLV Vũ Ngọc Lợi của đội điền Việt Nam chia sẻ.

Tuyển thủ Quách Thị Lan bày tỏ: “Tôi rất vui khi bảo vệ thành công HCV nội dung 400m rào. Tôi đã hoàn thành chỉ tiêu thành tích đề ra”.

Các VĐV thi đấu chung kết 400m rào. Ảnh: MINH MINH

Trong buổi sáng tranh tài, Nguyễn Thị Oanh đã giành tấm HCV thứ 3 của mình tại giải năm nay. Nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam đã chiến thắng cự ly 10.000 nữ với kết quả 33’56”11. Oanh dường như không gặp trở ngại nào để chiến thắng tại các nội dung đăng ký ở giải năm nay. Theo dự kiến, cô còn góp mặt nội dung 3.000m chướng ngại vật (tranh tài ngày 12-8).

Tại chung kết 10.000m nữ, người về nhì là Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk) khi có kết quả 34’05”00 còn HCĐ là Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) với kết quả 35’28”42.

Một kết quả đáng chú ý tại buổi sáng tranh tài là việc đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ TPHCM mất thành tích do rơi gậy khi thi đấu. Tại lượt vòng loại của mình, đội TPHCM bất ngờ mắc lỗi kỹ thuật nên lỡ cơ hội góp mặt tại chung kết nội dung.

Điền kinh TPHCM vẫn đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 6 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Gương mặt Thái Larochelle Liêm sau khi giành HCV nhảy sào cho đội TPHCM (4m70) đã trở về Mỹ trong ngày 11-8 để tiếp tục theo học chương trình văn hóa của mình.

MINH CHIẾN