Giải vô địch quốc gia 2025: Vận động viên điền kinh vui trước dự thảo chế độ mới sắp tăng

Nhiều VĐV điền kinh tin rằng chế đội mới được đề xuất nâng cao là điều rất quý để từng người có thêm sự tập trung cống hiến vào chuyên môn.

VĐV điền kinh cả nước đang tranh tài tại Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường đang thi đấu giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 tại Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và phấn khởi khi biết chế độ mới được đề xuất tăng đáng kể cho VĐV. Khi có sự quan tâm như vậy, không chỉ tôi mà tất cả VĐV đều sẽ tập trung hơn nữa để nâng cao thành tích”.

VĐV Lương Minh Sang (10 môn phối hợp) cũng bày tỏ: “Chế độ được tăng đáng kể cho VĐV đội tuyển quốc gia. Nhưng đây cũng là cơ sở để các địa phương sẽ có chế độ chính sách mới cho VĐV của mình. Chúng tôi tập luyện tại địa phương nên cũng tin chế độ mới nâng cao sớm được đưa vào thực hiện trong tương lai”. Trong khi đó, HLV Vũ Ngọc Lợi của đội tuyển điền kinh Việt Nam cho rằng chế độ nâng cao thì trách nhiệm của VĐV phải xứng đáng với sự đầu tư của nhà nước. “VĐV điền kinh được tập luyện, thi đấu và hưởng chế độ cao thì chắc chắn tinh thần sẽ hứng khởi hơn. Chúng tôi luôn xác định với các em rằng khi đã ra sân tập, thi đấu đều phải nỗ lực hết khả năng”, HLV Vũ Ngọc Lợi chia sẻ.

Cùng chia sẻ, một số VĐV đang tham dự giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 của các đội điền kinh Đồng Nai, Gia Lai, Đà Nẵng, Vĩnh Long… tin rằng với chế độ mới có thể nâng cao sắp tới thì họ càng thêm quyết tâm phấn đấu giành suất được góp mặt đội tuyển điền kinh quốc gia trong tương lai.

Thể thao Việt Nam đang thực hiện chế độ, chính sách về tiền công (lương), dinh dưỡng (ăn), bảo hiểm, tiền thưởng thi đấu đạt thành tích theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Trong thời điểm hiện tại, 1 VĐV đội tuyển quốc gia được tiền công (theo ngày thực tập) là 270.000 đồng/ngày còn 1 VĐV đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng 215.000 đồng/ngày. Tính sơ bộ, tiền công của 1 VĐV đội tuyển quốc gia trong 1 tháng là hơn 7 triệu đồng còn 1 VĐV đội tuyển trẻ quốc gia có lương hơn 5,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, 1 VĐV đội tuyển quốc gia và 1 VĐV đội tuyển trẻ quốc gia hưởng mức dinh dưỡng ngang nhau là 320.000 đồng/người/ngày. Khi tập trung tại các đội tuyển quốc gia, VĐV được nhà nước bố trí nơi ở và nơi tập luyện chuyên môn.

Các VĐV đều hứng khởi và tin tưởng chế độ mới sẽ được thông qua trong tương lai. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Theo đề xuất trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ, mức mới dành cho tiền công của 1 VĐV đội tuyển quốc gia sẽ là 540.000 đồng/ngày (tương đương hơn 14 triệu đồng/tháng, theo số ngày thực tập) còn dành cho 1 VĐV đội tuyển trẻ quốc gia là 430.000 đồng/ngày (tương đương hơn 11 triệu đồng/tháng) và 1 VĐV thể thao địa phương sẽ hưởng 360.000/ngày (hơn 9,3 triệu đồng/tháng).

Đưa chia sẻ của mình, HLV Nguyễn Tiến Tùng của đội điền kinh Lai Châu cho biết: “Đơn vị của chúng tôi có sự đầu tư vừa đủ đối với môn điền kinh. Khi chế độ mới được xem xét nâng cao theo quy định của nhà nước thì đây là niềm vui cho VĐV của chúng tôi. Điền kinh Lai Châu không có nhiều VĐV nhưng vẫn tích cực tập luyện chuyên môn để tìm cơ hội có thành tích tốt nhất”. Năm nay, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn điền kinh Việt Nam ghi nhận có 480 VĐV từ 32 đơn vị tham dự giải vô địch quốc gia. Tính về lực lượng, môn đấu vẫn có sự tranh tài đông đảo nhất.

MINH CHIẾN