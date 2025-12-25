Noah Lyles: Sau kỷ nguyên của Usain Bolt, thắng HCV vẫn là chưa đủ

Noah Lyles cho biết là, việc anh không ngừng nghỉ theo đuổi những tấm huy chương, xuất phát từ mong muốn xây dựng một di sản riêng biệt và nâng tầm môn thể thao này ở trong cái Kỷ nguyên sau Usain Bolt.

Lyles đã thắng rất nhiều HCV

VĐV chạy nước rút người Mỹ mới chia sẻ về khát vọng giành thật nhiều huy chương, và giải thích rằng một chiến thắng duy nhất là không đủ khi anh phải đứng dưới cái bóng của sự nghiệp của Huyền thoại chạy ngắn người Jamaica - Usain Bolt.

Noah Lyles đã bảo vệ thành công ngôi vô địch chạy 200m và tiếp sức 4x100m tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2025, quyết tâm “tạo ra dấu ấn riêng” trong môn thể thao này. Ngôi vô địch thế giới 200m thứ 4 liên tiếp đưa anh vào hàng ngũ những VĐV ưu tú, và trở thành Người thứ 2 sau “Tia chớp” Bolt đạt được thành tích này.

Điều này đến sau một mùa giải 2023 rất xuất sắc, nơi anh đã được vinh danh là Người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới với chiến thắng rạng rỡ ở các cự ly được xưng tụng “vua trong điền kinh” là 100m, 200m thậm chí có cả tiếp sức 4x100m.

Sau đó, Lyles bước vào kỳ Olympic Paris 2024 với tư cách là Ứng viên sáng giá nhưng phải đối mặt với một chiến dịch đầy thách thức. Anh giành lấy HCV ở cự ly 100m với khoảng cách sít sao 5/1000 giây so với lại Kishane Thompson, nhưng rồi chỉ giành được HCĐ cự ly 200m sở trường do phải vật lộn với bệnh tật và sức khỏe.

Mùa giải 2025 cũng khởi đầu chậm chạp đối với Nhà vô địch, qua những thất bại sớm trước Oblique Seville trước khi anh tìm lại phong độ đỉnh cao vào hồi tháng 7 rồi, với đỉnh điểm là thành công tại Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Tokyo (Nhật).

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kênh CNBC-TV18, Noah Lyles đã giải thích chi tiết về động lực của bản thân mình, nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một di sản độc đáo để thu hút khán giả và nâng tầm môn đấu điền kinh.

“Tất cả là về lý do của bạn. Lý do của tôi một lần nữa là thay đổi môn thể thao này. Biết rằng một huy chương là chưa đủ, đặc biệt là khi bạn đến ngay sau Kỷ nguyên của Bolt. Đúng vậy, bạn phải tạo dấu ấn riêng của mình!”, Lyles giải thích.

“Bạn phải tự tạo ra hành trình của riêng mình, tự vạch ra con đường của mình không ngừng tiến về phía trước, biết rằng chỉ vì bạn giành được huy chương đầu tiên vốn không có nghĩa là gì cả. Bạn biết đấy, khả năng tập trung của con người rất ngắn”.

Trong khi Noah Lyles tiếp tục giành thêm nhiều danh hiệu, và nhiều tấm huy chương, đặc biệt là HCV, thì Kỷ lục thế giới ở cự ly 100m và 200m của Bolt vẫn là chuẩn mực cho các chân chạy nước rút, các VĐV chạy ngắn ở trên toàn thế giới hiện nay.

Nhưng Lyles vẫn nổi bật hơn hết thảy. Thường xuyên được chú ý vì có những màn trình diễn và những phát ngôn thẳng thắn không hề e ngại ai, hóa ra anh đã phải đối mặt với sự soi xét của công chúng trong suốt sự nghiệp của mình.

Trong một buổi họp báo hồi tháng 12 năm ngoái, Lyles đã dành lời cảm ơn đến những người thân vì giúp anh giữ vững lập trường và chịu trách nhiệm. Anh nhấn mạnh là anh coi trọng những phản hồi của họ và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến ​​của người ngoài.

Gần đây, Noah Lyles đảm nhiệm vai trò Đại sứ quốc tế cho giải Marathon Bajaj Pune 2025 tại Ấn Độ, một sự kiện anh quảng bá cùng với biểu tượng chạy nước rút người Jamaica, Shelly-Ann Fraser-Pryce, nhằm thúc đẩy hòa nhập và truyền cảm hứng cho thế hệ VĐV mới.

Đ.Hg.