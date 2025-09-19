Noah Lyles cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch thế giới ở cự ly 200m của Usain Bolt

Noah Lyles đã san bằng kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch thế giới cự ly chạy 200m của “Tia chớp” Usain Bolt (từ 2009-2015). VĐV chạy cự ly ngắn người Mỹ đã có chiến thắng áp đảo trong cuộc đua diễn ra vào tối thứ Sáu 19-9-2025 với thành tích ấn tượng là 19 giây 52.

Lyles ăn mừng chiến thắng

Lyles chỉ giành HCĐ ở cự ly 100m, nhưng màn trình diễn của anh ở vòng thi chung kết cự ly 200m lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trước đó, người ta cũng dự báo là, anh sẽ chiếm ưu thế áp đảo - khi đạt thành tích dẫn đầu mùa giải: 19 giây 51 ở vòng thi bán kết.

Lần này, vượt qua đích đến với thành tích chỉ chậm hơn là... 1% giây, Lyles dễ dàng đánh bại các đối thủ còn lại - như là đồng đội Kenny Bednarek (HCB với 19,58 giây) và cả Bryan Levell (VĐV người Jamaica, HCĐ với 19,64 giây). Lyles đã thắng ở nội dung thi đấu anh miêu tả là: “Bơ và bánh mì” (ý nghĩa là “Cơm áo gạo tiền” hay “Món tủ” như ở Việt Nam).

Ở trong một ngày thi đấu quá thất bại, Nhà ĐKVĐ Olympic Letsile Tebogo của Botswana đành chấp nhận vị trí thứ 4, dù rằng anh chỉ kém 1% giây so với một suất trên đứng bục vinh quang. Trong khi đó, VĐV người Anh gốc Anguilla - Zharnel Hughes, người còn lại chạy dưới 20 giây ở vòng thi chung kết của cự ly 200m nam Giải VĐTG, đã về đích thứ 5 với 19,78 giây.

Lyles được xếp ở làn chạy thứ 6, phía bên ngoài Tebogo và phía bên trong của Levell cùng với Bednarek. Luôn là một người thích trình diễn (như ở vòng thi chung kết của cự ly 100m - dù sau đó bị thất bại), anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi hình ảnh của mình được chiếu trên các màn hình lớn tại SVĐ Quốc gia Tokyo chật kín hơn 67 ngàn khán giả.

Anh giơ cao 2 tay lên trời, giữ nguyên tư thế trước khi gầm lên một tiếng vang lớn và gồng mình. Bednarek, Levell và Tebogo thì trầm tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên, không có màn tái hiện khởi động quá khích của anh tại vòng chung kết 200m ở Olympic Paris năm ngoái, khi anh bị phạt trình diễn giống như nhảy pogo stick đầy phấn khích. Giờ đây, là chiến thắng

Lyles vốn không nổi tiếng với khả năng xuất phát nhanh. Anh ngay lập tức bị Levell bỏ lại sau khi pháo hiệu xuất phát vang lên. Tuy nhiên, VĐV người Mỹ đã có một pha chạy đường cong bậc thầy, giúp anh quay trở lại cuộc đua, bước vào đoạn đường thẳng cuối cùng.

Tốc độ tại giai đoạn cuối của Lyles, khi bước vào đoạn 1/3 trước đích đến của 100m hay 200m, là không ai sánh kịp trên. Và anh đã tận dụng điều đó, vượt lên từ vị trí thứ 4 để băng qua vạch đích với vị trí đầu tiên. Anh gầm lên khi băng qua vạch đích, giơ 4 ngón tay - thể hiện anh đã thắng đến 4 danh hiệu - HCV Giải VĐTG cự ly 200m là “món tủ” của mình.

*Với cự ly chạy 200m nữ, Melissa Jefferson-Wooden (Mỹ) đã giành ngôi vô địch với thành tích 21,68 giây (nhanh nhất thế giới chỉ trong 2 năm trở lại đây). Cô đánh bại Amy Hunt (Anh): 22,14 giây và Shericka Jackson (Jamaica, từng 2 lần VĐTG và cũng là ĐKVĐ giải: 22,18 giây.

Đ.Hg.