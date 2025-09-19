Pep Guardiola tự tin Erling Haaland phá kỷ lục ghi bàn của Cristiano Ronaldo

Erling Haaland (Manchester City) phá vỡ thêm một kỷ lục ghi bàn nữa trong chiến thắng 2-0 trước Napoli tại UEFA Champions League. Nhờ vậy, HLV Pep Guardiola tin rằng là tiền đạo tài năng của ông một ngày nào đó sẽ có thể trở thành Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất châu Âu!

Haaland đã ghi 50 bàn ở Champions League

Tiền đạo 25 tuổi người Na Uy mới trở thành: Cầu thủ nhanh nhất ở trong lịch sử Champions League đạt cán mốc 50 bàn thắng trong lần ra sân thứ 49 của anh tại giải đấu danh giá nhất châu Âu - khi anh đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền chuẩn xác của Phil Foden ở phút 56.

Với kết quả này, Haaland “khổng lồ” đã phá vỡ Kỷ lục ghi bàn của cựu tiền đạo Manchester United và Real Madrid, Ruud van Nistelrooy, người đã đạt cột mốc 50 bàn thắng sau 62 trận đấu. Tiền đạo cao 1 mét 95 có quê ở Bryne lại nhanh hơn Nistelrooy những... 13 trận đấu.

“Con số nói lên tất cả”, HLV Guardiola hạnh phúc chia sẻ về cậu học trò “vốn là tay săn bàn thiện nghệ” của mình, “Cậu ấy hiện đã xếp ngang bằng về số bàn thắng với Van Nistelrooy, Rober Lewandowski, nhưng đặc biệt là với 2 “quái vật” Cristiano Ronaldo - và Lionel Messi trong suốt 15, hay 20 năm qua. Erling cũng vậy. Về số bàn thắng, thật không thể tin được”.

CR7 hiện tại là "Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại" ở UEFA Champions League với 140 bàn thắng. Khi được hỏi liệu rằng Haaland - với những con số thống kê ở độ tuổi còn rất trẻ này - một ngày nào đó có thể vượt qua kỷ lục này hay không, Guardiola đã không ngần ngại.

“Nếu như cậu ấy duy trì được nhịp độ ghi bàn đó? Chắc chắn rồi”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói với giọng điệu đầy tự tin: “Cậu ấy có thể chơi bóng thêm bao nhiêu năm nữa, tôi cũng không biết - 10, 12 năm, nếu cậu ấy duy trì được sự tiến bộ này, chắc chắn rồi”.

Ngoài ra, Guardiola cũng đã dành những lời khen ngợi không kém phần tuyệt vời cho tiền vệ Phil Foden, người đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của City trước Manchester United vào hôm Chủ nhật trong trận ra mắt mùa giải và tiếp tục chơi xuất sắc trong trận sáng nay.

Foden đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA cho mùa giải 2023-24 nhưng phong độ của anh đã sa sút ở mùa giải năm ngoái - và số bàn thắng cũng giảm dần. Kết quả này khiến nhiều người tiêu cực nghĩ rằng, Foden đã “hết phim”, nhưng không hề.

“Các bạn không thể tưởng tượng được chúng tôi nhớ Phil nhiều đến thế nào”, Guardiola nói, “Hai trận đấu gần đây nhất, chúng tôi đã quen với Phil. Cậu ấy chơi gần Erling trong năm giành vô địch lần thứ 4, Phil cũng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải đấu Ngoại hạng Anh”.

“Đó là cảm giác nguy hiểm khi ở gần với vòng cấm địa, và cậu ấy đã có thể ghi thêm 1 hoặc là 2 bàn thắng nữa”, Guardiola nói, “Vậy nên, chúng tôi rất vui mừng, bởi vì tôi biết rằng nếu cậu ấy cảm thấy hạnh phúc và có cuộc sống ổn định, thì tài năng bẩm sinh, đáng kinh ngạc của cậu ấy sẽ tự nhiên xuất hiện trở lại”.

“Mọi người trong cuộc sống của chúng ta đều cần được yêu thương, nhưng cậu ấy thật đặc biệt. Có những người nhạy cảm hơn, và cậu ấy là một chàng trai cần được ôm ấp, trong mọi khía cạnh, với bạn bè, với tôi, với CLB. Khi điều đó xảy ra, Phil phản ứng đúng với bản chất của một cầu thủ”, HLV Guardiola giải thích thêm về bản chất của Foden.

Đ.Hg.