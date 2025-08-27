HLV Kairat Almaty muốn đối đầu các CLB lớn ở Champions League: "Đây có thể là một trải nghiệm có một không hai"

FC Kairat Almaty vừa làm nên lịch sử - khi trở thành đội bóng Kazakhstan đầu tiên tiến vào vòng đấu bảng của đấu trường UEFA Champions League, sau trận thắng kịch tính trên loạt sút luân lưu 11 mét trước đội bóng giàu truyền thống của Scotland là Celtic...

HLV Urazbakhtin

FC Kairat Almaty - đội bóng của “Viên kim cương của bóng đá Kazakhstan” - Dasta Sarpaev (cầu thủ sẽ chuyển sang thi đấu ở Chelsea, khi tròn 18 tuổi vào mùa giải năm sau) xuất sắc vượt qua đại biểu Scottish Permiership nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Temirlan Anarbekov.

Hòa 0-0 sau 2 lượt trận đi và về, Kairat đã thắng 3-2 sau loạt sút luân lưu 11 mét cân não và đi vào lịch sử của bóng đá Kazakhstan. Bắt đầu từ vòng đấu bảng, nhiều đội bóng lớn sẽ phải thật tập trung khi bay thật xa, đến thi đấu tại thành phố Almaty nằm ở “phương Đông huyền bí” (ngay dưới chân Thiên Sơn, gần biên giới Trung Quốc).

HLV trưởng của Kairat, ông Rafael Urazbakhtin hào hứng chia sẻ sau kết quả để đời: “Chúng tôi có các mục tiêu như sau ở trong mùa giải năm nay: Giành ngôi vô địch quốc gia, đoạt cúp lấy quốc gia và lọt vào vòng đấu bảng của đấu trường UEFA Champions League danh giá!”.

“Trước mắt, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Có lẽ, đôi khi, chúng tôi cũng không dám nghĩ rằng, cuối cùng chúng tôi đã lọt vào vòng đấu bảng Champions League. Vì là chúng tôi nghĩ rằng, tệ nhất cũng sẽ được thi đấu tại Conference League”, vị HLV 46 tuổi cho biết.

“Sau chiến thắng này, tôi có nói với các cầu thủ rằng: “Ái chà, chúng ta đã làm hỏng mọi thứ rồi. Tôi chưa rõ sẽ xác định mục tiêu tiếp theo như thế nào, chúng ta hãy chờ xem vì tôi vẫn không thích đưa ra dự báo. Tôi thích mọi thứ cứ diễn ra thư thả, từ từ. Nhưng tôi vẫn chưa thể tin nổi, chúng tôi đã lọt vào vòng đấu bảng”.

“Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng rằng, rồi chúng tôi sẽ được đối đấu với các CLB lớn, tên tuổi ở vòng đấu bảng Champions League. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thú vị. Trước trận đấu, tôi cho các cầu thủ xem các đội bóng chúng tôi có thể đấu đầu nếu lọt vào vòng đấu bảng”.

“Danh sách các đội bóng mà chúng tôi muốn đối mặt, được dán ở trong phòng thay đồ của CLB, chỉ có tên những đối thủ hàng đầu. Tôi muốn các cầu thủ nhìn thấy nó hàng ngày, nhờ đó, được tiếp thêm động lực để thắng trận play-off lượt về”, nhà cầm quân quê Almaty nói.

“Tất nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn đối đầu với các CLB hàng đầu tại đấu trường Champions League, đối mặt với những đội bóng nổi tiếng nhất. Vì chắc chắn rằng, đó chính là kiểu trải nghiệm có một không hai, vốn chỉ xảy ra một lần trong đời mà thôi”.

Đ.Hg.