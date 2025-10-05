Gary Neville khen Moises Caicedo xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại

Cựu hậu vệ Manchester United, hiện là một BLV nổi tiếng rất hay gây tranh cãi - Gary Neville - vừa khen ngợi tiền vệ bền bỉ sở hữu những cú sút “thần sầu và quỷ khốc” của CLB Chelsea là Moises Caicedo khi ông bình luận trực tiếp trận Chelsea thắng Liverpool 2-1 ngay ở trên sóng của truyền hình.

Caicedo tung cú sút sấm sét mở tỷ số cho Chelsea

Chứng kiến từ đầu đến cuối màn trình diễn dũng cảm của các cầu thủ Chelsea, và cả những màn thay người gan lỳ rất đẳng cấp của HLV Enzo Maresca, tay BLV thường dùng những lời lẽ khá cay nghiệt - và đầy châm biếm khi nói về Chelsea không còn thể hiện quan điểm nào khác.

Thay vào đó, ông này đã khen Caicedo - người ghi bàn thắng mở tỷ số ở trong hiệp 1 bằng cú sút sấm sét, khiến trung vệ đẳng cấp thế giới Virgil van Dijk cũng phải bất lực - hết lời, hành động rất hiếm thấy trong sự nghiệp bình luận tai tiếng và nhiều chuyện của tay BLV này...

Trang mạng xã hội X đã đăng tải lại lời bình luận khen ngợi Caicedo của BLV Neville: “Cậu ấy là tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu ở thời điểm hiện tại. Và tôi nghĩ rằng là, mình hoàn toàn thoải mái khi nói về điều đó. Gravenberch mùa trước, và có lẽ Declan Rice và cả Rodri - rõ ràng là như vậy, trong vài năm gần đây”.

“Nhưng bây giờ, tôi nghĩ ngay tại thời điểm này, thì chúng ta có thể nói rằng Caicedo là tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu, và cậu ấy đang thể hiện như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy là người giỏi nhất thế giới”, BLV Neville không tiếc lời ngợi khen Caicedo dù ông không hề thích gì Chelsea.

“Hãy cho tôi biết một tiền vệ toàn diện nào xuất sắc hơn Caicedo trong bóng đá thế giới xét về phong độ hiện tại? Tôi không nghĩ là có. Tôi nghĩ Caicedo là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất, nếu không muốn nói là: TUYỆT VỜI NHẤT, hiện đang chơi ở trên thế giới, và cậu ấy đang thể hiện điều đó qua từng trận đấu”, Neville nói.

Trong khi đó, trung phong săn bàn hàng đầu thế giới tại thời điểm này: “Gã khổng lồ” Erling Haaland cũng đã dành thời gian ngợi khen cậu nhóc 18 tuổi Estevao Willian của Chelsea, người đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng kịch tích 2-1 của Chelsea trước “kình địch” Liverpool. Trên trang cá nhân của mình, Haaland viết “wonderkid” với hình chụp “bé Vao”.

Phát biểu ngay sau trận đấu, Trợ lý HLV Willy Caballero (đến buổi họp báo sau trận đấu vì là HLV Maresca nhận thẻ đỏ) đã lưu ý những khó khăn mà các cầu thủ trẻ như Estevao có thể gặp phải khi chuyển đến các giải đấu hàng đầu để gia nhập các CLB hàng đầu của châu Âu.

“Chúng tôi biết rằng một cầu thủ trẻ có thể gặp khó khăn khi chuyển từ quốc gia khác đến sống tại đây và chơi bóng cho CLB này. Vì vậy, trước hết, các cầu thủ đang làm rất tốt việc thu hút tất cả các cầu thủ mới. Và khi có cơ hội, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức của mình”.

“Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy hầu hết thời gian bằng tiếng Tây Ban Nha vì là cậu ấy rất hiểu. Và cậu ấy là một chàng trai rất giỏi. Và chúng tôi rất vui cho cậu ấy vì cậu ấy cần điều đó, chúng tôi cần điều đó, và cậu ấy cũng cần một bàn thắng”, Caballero cho biết.

Về phần mình, Estevao đã chia sẻ đầy hạnh phúc với đội ngũ truyền thông của CLB Chelsea: “Mọi thứ ở Chelsea cho đến nay hẳn đã tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.Tôi cảm thấy rất thoải mái khi tập luyện mỗi ngày và tận hưởng từng khoảnh khắc tại đây”.

“Tôi có những đồng đội và BHL tuyệt vời luôn có mặt ngay bên cạnh giúp đỡ tôi mỗi ngày, và thật tuyệt vời khi có gia đình bên cạnh, họ đã giúp tôi thực sự hòa nhập với cuộc sống ở Anh và ở Premier League. Tôi không thể hạnh phúc hơn”, Estevao nói sau bàn đầu tiên cho Chelsea.

Đ.Hg.