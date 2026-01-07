HLV tạm quyền Man United, Darren Fletcher không nghĩ xa hơn trận đấu với Burnley

Cựu tiền vệ Quỷ đỏ Darren Fletcher làm HLV tạm quyền ở Old Trafford

Fletcher sẽ dẫn dắt Quỷ đỏ khi họ làm khách trên sân Turf Moor sau khi Ruben Amorim bị sa thải hôm thứ Hai vì chỉ trích ban lãnh đạo CLB. Cựu tiền vệ của United cũng là một trong những cái tên được cho là nằm trong danh sách rút gọn của Man United cho vị trí HLV tạm quyền, cùng với Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick.

Man United dường như đang tìm cách thuê một HLV tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải 2025-2026 trước khi chọn một HLV trưởng chính thức vào mùa hè. Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị HLV tạm quyền, Fletcher khẳng định rằng mọi cuộc thảo luận về tương lai của ông sẽ diễn ra sau trận đấu với Burnley.

"Thành thật mà nói, đó không phải là điều tôi đã nghĩ đến. Tôi đang tập trung vào trận đấu với Burnley," HLV người Scotland nói. "Tôi nghĩ cuộc thảo luận đó nên diễn ra sau trận đấu. Có quá nhiều việc xảy ra và mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi toàn bộ sự tập trung, nỗ lực và suy nghĩ của tôi đều dồn vào trận đấu với Burnley. Tôi biết điều đó nghe có vẻ là một câu trả lời chung chung, nhưng sự thật là như vậy. Tôi đã có một vài cuộc trò chuyện và trọng tâm là trận đấu này, và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau trận đấu.

"Mọi chuyện diễn ra rất nhanh vào sáng thứ Hai. Chúng tôi có một trận đấu để chuẩn bị, một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp buổi tập, và nói chuyện với các cầu thủ. Điều quan trọng là chúng ta phải dành sự tôn trọng và tập trung cần thiết cho trận đấu với Burnley để chuẩn bị cho đội bóng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy."

Burnley hiện đang đứng thứ 19 tại Premier League, kém khu vực an toàn 6 điểm sau trận thua 0-2 trước Brighton ở vòng đấu trước. Burnley chưa thắng trong 11 trận gần nhất (2 hòa, 9 thua), chiến thắng gần nhất là trước Wolves vào ngày 26-10.

HLV Scott Parker của Burnley tin rằng sự thay đổi HLV gần đây của Man United sẽ gây ra một số điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị của họ, nhưng tiết lộ rằng họ đã tập trung vào chính mình. "Không có gì làm bạn ngạc nhiên trong bóng đá," Parker nói khi được hỏi về việc sa thải Amorim. Tất nhiên, điều đó thay đổi sự chuẩn bị của chúng tôi về những gì chúng tôi có thể phải đối mặt, và chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cả hai kịch bản.

"Chúng tôi đã làm việc rất nhiều trong 24 giờ qua để chuẩn bị cho những gì chúng tôi có thể phải đối mặt, nhưng sự tập trung hoàn toàn thực sự là vào chính chúng tôi. Chúng tôi đang mong chờ trận đấu này, một phần vì tầm quan trọng của nó, nhưng cũng vì tình hình hiện tại của chúng tôi và phản ứng của chúng tôi đối với những gì chúng tôi cần phải sửa chữa từ những sai lầm của cuối tuần".

HOÀNG HÀ