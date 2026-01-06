Liam Rosenior sẵn sàng thông báo tiếp quản ghế HLV Chelsea

Bóng đá quốc tế

Đội bóng Ligue 1, Strasbourg thông báo HLV Liam Rosenior sẽ chủ trì một cuộc họp báo vào thứ Ba, nơi nhà cầm quân 41 tuổi có thể sẽ thông báo kết quả cuộc đàm phán để trở thành tân HLV của Chelsea.

Rosenior đã đến London (Anh) vào Chủ nhật để gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Chelsea là Paul Winstanley và Laurence Stewart, trong bối cảnh đội bóng danh tiếng tại giải Ngoại hạng Anh đang nỗ lực tìm người kế nhiệm Enzo Maresca vừa bất ngờ bị sa thải vào thứ Năm vừa qua. Rosenior, cựu HLV của Hull City tại Anh, là ứng viên hàng đầu để trở thành nhà cầm quân chính thức thứ 4 của Chelsea kể từ khi chủ sở hữu BlueCo, tập đoàn cũng đang kiểm soát Strasbourg, tiếp quản đội bóng vào năm 2022.

Rosenior đã trở lại sân vận động Stade de la Meinau của Strasbourg và dự kiến ​​sẽ có thông báo về tương lai tại một cuộc họp báo ở đó vào chiều ngày thứ Ba. Một nguồn tin từ CLB cho biết Strasbourg đang “làm việc thầm lặng để tìm người thay thế Rosenior càng nhanh càng tốt”. Trong khi đó, theo ghi nhận, buổi tập hôm thứ Hai của Strasbourg được giám sát bởi các trợ lý của Rosenior là Jean-Marc Kuentz và Filipe Coelho. Nếu mọi chuyện sớm rõ ràng, Rosenior hoàn toàn có thể ra mắt khi Chelsea - hiện đang đứng thứ 5 tại Premier League - chơi trận derby London trên sân Fulham vào thứ Tư.

Theo giới thạo tin, Rosenior sẽ hài lòng với việc chuyên tâm vào công tác huấn luyện đội bóng, khi các vấn đề như tuyển mộ cầu thủ phần lớn thuộc trách nhiệm của đội ngũ 5 Giám đốc thể thao của Chelsea. Thách thức lớn nhất của ông là quản lý một đội hình rất lớn gồm nhiều cầu thủ trẻ với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao còn hạn chế, từng khiến người tiền nhiệm HLV Maresca không hài lòng khi phải xoay vòng đội hình quá nhiều.

Tuy nhiên, Rosenior đã xây dựng danh tiếng của mình sau khi gặt hái được một số thành công với một đội hình trẻ tương tự tại Strasbourg, dẫn dắt họ giành vị trí thứ 7 tại Ligue 1 vào vòng loại trực tiếp của Europa Conference League. Hiện tại, Strasbourg đang đứng thứ 7 tại Ligue 1 ở mùa giải mới.

LINH SƠN

