"Phép màu FA Cup" Mansfield có gì để chống lại Arsenal

"Phép màu của Cúp FA" là một khái niệm đầy chủ quan, nhưng nó gắn liền với ý nghĩa về những cú sốc, những chiến thắng không tưởng mà giải đấu lâu đời nhất thế giới từng chứng kiến. Mới đây nhất, Macclesfield (đang chơi ở hạng 6) đã làm nên chuyện khi loại chính nhà đương kim vô địch Crystal Palace. Và cuối tuần này, người hâm mộ Mansfield Town có quyền mơ về một khoảnh khắc lịch sử cho riêng mình.

Đội bóng đang chơi tại League One (hạng Ba) sẽ có cuộc tiếp đón Arsenal, đội đầu bảng Premier League, tại vòng 5 FA Cup. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ tháng 1-1929, và là lần thứ năm trong lịch sử Mansfield lọt vào tới vòng đấu này. Để làm được điều đó, thầy trò Nigel Clough đã có một hành trình ấn tượng: vượt qua Harrogate Town, Accrington Stanley, và đặc biệt là hai chiến thắng "hủy diệt" trước các đội bóng đến từ giải đấu cao hơn – thắng Sheffield United 4-3 trên sân khách và hạ gục Burnley 2-1 ngay tại Turf Moor.

"Ngựa ô" Mansfield là ai?

Dưới thời HLV Nigel Clough – người lần đầu đối đầu Arsenal với tư cách HLV, lật lại ký ức về người cha huyền thoại Brian Clough trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt Nottingham Forest gặp Arsenal năm 1993 – Mansfield là một tập thể kỷ luật và thực dụng. Họ không phải là đội bóng có hàng công mạnh (mới ghi 39 bàn tại League One), nhưng hàng thủ lại khá chắc chắn (chỉ thủng lưới 37 bàn). Điều đó lý giải vì sao họ có tới 4 trận hòa 0-0 mùa này, chỉ xếp sau Northampton Town.

Điểm tựa lớn nhất của họ chính là thủ môn Liam Roberts. Với 90 pha cứu thua mùa này (chỉ kém ba thủ môn khác tại League One), anh đang có một mùa giải phục hồi xuất sắc sau sự cố đáng tiếc ở mùa trước khi đá vào mặt Jean-Philippe Mateta. Anh chắc chắn sẽ là nhân tố chính nếu Mansfield muốn tạo nên địa chấn.

Trên hàng công, Rhys Oates là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo 31 tuổi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 9 pha lập công trên mọi đấu trường. Đặc biệt, anh đã ghi bàn trong cả hai chiến thắng lịch sử trước Sheffield United và Burnley. Bên cạnh Oates, tiền vệ Louis Reed cũng là người hùng trong những trận đấu đó với 3 bàn thắng, dù anh không phải mẫu cầu thủ thường xuyên ghi bàn. Điểm mạnh thực sự của Reed nằm ở khả năng tranh chấp, khi anh đang thắng tranh chấp trung bình 6,6 lần mỗi 90 phút, cao nhất League One.

Bài toán chiến thuật cho Arsenal

Mansfield không phải là đội pressing tầm cao. Họ chỉ thực hiện 169 pha giành bóng áp sát tuyến trên mùa này, chỉ hơn Peterborough United. Chỉ số PPDA (số đường chuyền của đối thủ cho mỗi hành động phòng ngự) lên tới 13,3 của họ cũng cho thấy họ thích chơi co cụm, chờ đợi và không gây áp lực quá lớn lên đối phương. Điều này đồng nghĩa Arsenal gần như chắc chắn sẽ là đội cầm bóng nhiều hơn hẳn.

Tuy nhiên, Mansfield lại có những miếng đánh phản công nhất định. Tốc độ luân chuyển bóng lên phía trước của họ đạt 1,95 m/s – nhanh hơn 6 đội khác tại League One. Điều này có thể gây ra chút ít lo ngại cho hàng thủ Arsenal, vốn có xu hướng dâng cao.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng phòng ngự phạt góc của Mansfield. Họ chỉ lọt lưới 4 bàn từ các tình huống góc tại giải quốc nội, một con số khá tốt (chỉ 5 đội để thủng lưới ít hơn). Điều này hứa hẹn một cuộc chiến khó khăn với Arsenal, đội bóng rất mạnh trong các pha bóng cố định. HLV Clough cũng thừa nhận ông đã chuẩn bị kỹ cho tình huống này.

Tuy nhiên, tử huyệt của Mansfield lại nằm ở chấm phạt đền. Họ đã phải nhận tới 7 bàn thua từ penalty mùa này, nhiều nhất giải Hạng Ba, và đã đối mặt với 8 quả phạt đền – nhiều hơn bất kỳ đội nào ở bốn hạng đấu cao nhất nước Anh. Đây có thể là một lưu ý cho các cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật của Arsenal.

Ngoài ra, phong độ hiện tại của Mansfield là một dấu hỏi lớn. Họ không thắng trong 9 trận gần nhất tại giải hạng Ba (hòa 6, thua 3) và đã rơi từ vị trí thứ 10 xuống thứ 16, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 5 điểm.

Về phía Arsenal, dù có thể xoay vòng đội hình, họ vẫn là đội bóng số một Premier League hiện tại, chênh lệch đẳng cấp là rất lớn. Vậy nên, sẽ là bất ngờ nếu Mansfield làm nên chuyện? Câu trả lời là có, và đó chính là lý do người ta yêu mến giải đấu này. Nhưng nếu nhìn vào những con số và lối chơi thực dụng, khó chịu của Mansfield, cùng với sự lọc lõi của HLV Clough, người hâm mộ Arsenal hoàn toàn có lý do để yêu cầu các học trò của Mikel Arteta phải tập trung tối đa nếu không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của một "phép màu" mang tên Cúp FA.

