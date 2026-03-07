Eddie Howe quyết duy trì đà tích cực trước trận đấu với Man City

Eddie Howe không cảm thấy mùa giải sẽ "ảm đạm" nếu Newcastle United bị loại khỏi Cúp FA, nhưng ông biết tầm quan trọng của việc giữ vững đà tích cực.

HLV Eddie Howe ăn mừng chiến thắng Manchester United vừa qua

Newcastle đã khởi đầu một tháng có thể rất quan trọng bằng chiến thắng 2-1 trước Manchester United, chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà tại Premier League. Chim Chích chòe đã giành chiến thắng nghẹt thở nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của William Osula, khi Newcastle phải chơi phần lớn trận đấu với 10 người sau khi Jacob Ramsey bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1.

Đội bóng của Eddie Howe sẽ trở lại sân nhà vào thứ Bảy, nhưng lần này trọng tâm là Cúp FA, khi họ đối đầu với Manchester City. Newcastle đã gặp Manchester City 4 lần trong mùa giải này, thua cả hai lượt trận bán kết Cúp Liên đoàn, chịu thất bại 2-1 trên sân khách tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng đã đánh bại đội bóng của Pep Guardiola tại St James' Park hồi tháng 11.

Và Eddie Howe muốn thấy đội bóng của mình phát huy những điểm tích cực từ chiến thắng trước Manchester United vào trận đấu Cúp FA này. "Tôi không chắc dùng từ 'ảm đạm', nhưng đó là thế giới chúng ta đang sống với những thăng trầm".

Howe nói khi được hỏi liệu mùa giải của Newcastle có phụ thuộc vào việc tiến vào vòng tiếp theo của Cúp FA hay không, ngay cả khi họ vẫn còn cơ hội ở Champions League. "Tích cực và tiêu cực. Tôi không thể nhìn nhận mọi việc theo cách đó. Chúng tôi có trận đấu cúp với Manchester City, đó là một trận đấu tuyệt vời. Một trong những trận đấu nổi bật. Chúng ta phải lạc quan sau trận đấu với Manchester United, hãy tận dụng điều đó để tấn công trận đấu này và tiến vào vòng tiếp theo".

Newcastle đã vượt qua vòng đấu thứ 5 Cúp FA ở 9 trong 10 trận gần nhất, mặc dù họ đã bị Brighton đánh bại 2-1 ở giai đoạn này mùa trước. Hai trong số 9 chiến thắng ở vòng 5 đó là trước Manchester City vào mùa giải 1994-95 và 2001-02.

Hai đội duy nhất loại được Newcastle ở cả Cúp Liên đoàn và Cúp FA trong một mùa giải là Wimbledon vào mùa giải 1987-88 và Arsenal vào mùa giải 2007-08.

Đây là trận đấu Cúp FA thứ 11 giữa Newcastle và Manchester City, nhưng Manchester City có đủ sự tự tin khi vượt qua vòng này ở hai trận gần nhất vào tứ kết mùa giải 2019-20 và 2023-24.

Howe nói về những lần Newcastle gặp Manchester City mùa này: "Tất cả đều rất sít sao. Những trận chúng tôi thắng đều rất sít sao, những trận thua cũng thường rất sát nút. Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng không đủ sắc bén để giành chiến thắng. Chúng tôi cần phải chơi chắc chắn hơn. Họ rất khó đoán trong mọi thời điểm. Chúng tôi muốn đây là một trận đấu cúp nước Anh đúng nghĩa, kịch tính từ đầu đến cuối. Điều đó sẽ phù hợp với chúng tôi. Việc có khán giả cổ vũ cũng sẽ có lợi cho chúng tôi".

HOÀNG HÀ