Pep Guardiola tin rằng Erling Haaland đang cảm thấy "tốt hơn nhiều" và đang bình phục chấn thương (gặp phải trong buổi tập), khi Manchester City chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của Premier League.

Guardiola tuyên bố Haaland trở lại khi Man City bắt đầu giai đoạn nước rút

Manchester City đang kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm với 10 trận còn lại trong chiến dịch 2025-26, trong khi Pháo thủ chỉ còn 9 trận. Nottingham Forest sẽ đến làm khách tại sân Etihad vào thứ Tư, cùng lúc đó Arsenal sẽ chơi trên sân Brighton.

Và Guardiola hy vọng đội bóng của ông sẽ được tiếp thêm sức mạnh bởi sự trở lại của Haaland, cầu thủ ghi bàn hàng đầu Premier League, người đã vắng mặt trong trận thắng Leeds United 1-0 hôm thứ Bảy vì chấn thương nhẹ. Guardiola nói với các phóng viên: "Erling cảm thấy tốt hơn nhiều nhưng hôm qua chúng tôi không tập luyện và bây giờ chúng tôi đã tập luyện và sẽ quyết định hôm nay. Tương tự với Nico O'Reilly. Chúng tôi sẽ quyết định sau buổi tập".

Siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Man City là đội yếu thế trong cuộc đua giành chức vô địch, chỉ có 15,9% cơ hội vượt qua Arsenal. Tuy nhiên, họ đã từng vượt 2 lần vượt qua đội bóng của Mikel Arteta ở giai đoạn này của mùa giải. Đó là vào mùa giải 2022-23 và 2023-24.

Trước đó, chính Liverpool mới là đội bị cản trở bởi những màn trình diễn ấn tượng của đội bóng Guardiola, và với bốn danh hiệu vẫn còn trong tầm tay, đây là thời điểm ông ấy thích nhất. Guardiola nói: "Thật vinh dự khi được ở đây vào tháng 3. Tôi tin rằng mùa đông đã kết thúc khi tháng Hai qua đi. Vì vậy, vào tháng Ba lúc 5 giờ chiều hoặc 6 giờ chiều trời vẫn chưa tối, vẫn còn một chút sáng... và chúng tôi đang tham gia tất cả các giải đấu nên đó là một giấc mơ. Một lần nữa".

"Ngoại trừ mùa giải trước, khi chúng tôi chiến đấu để giành vé dự Champions League và chung kết FA Cup, còn ở Champions League và Carabao Cup thì đội bị loại, nhưng giờ thì chúng tôi đang trụ lại trền các mặt trận. Thật vinh dự khi biết rằng còn 10 trận đấu nữa và trận chung kết vào thứ Bảy tới gặp Newcastle ở FA Cup, hai trận đấu với Real Madrid... nếu thắng thì sẽ đi tiếp, còn nếu thua thì sẽ phải dừng bước. Vì vậy, thật tốt khi được ở đây. Nhưng việc chuẩn bị cho trận đấu ngày mai mới là mối quan tâm duy nhất của tôi".

Trong khi đó, Forest đang ở vị thế đặc biệt khi vừa nhắm đến chức vô địch Europa League, vừa phải chiến đấu trụ hạng ở Premier League, sau khi thua Brighton 2-1 hôm Chủ nhật.

Nhưng HLV trưởng Vitor Pereira tin rằng họ đang ở vị trí thuận lợi để đạt được cả hai mục tiêu, ông nói: "Đây là một câu lạc bộ đầy tham vọng với một chủ tịch đầy tham vọng. Chúng tôi muốn tiến xa hơn ở Europa League, nhưng chúng tôi muốn bằng mọi giá được thi đấu ở Premier League mùa giải tới. Trước khi nhận công việc, tôi đã xem qua lịch trình, tôi biết rằng nó sẽ khó khăn, nhưng là một thử thách rất đáng giá".

HOÀNG HÀ