Igor Tudor: Giúp Tottenham trụ hạng là cuộc giải cứu lớn nhất trong sự nghiệp

HLV người Italy Igor Tudor hôm qua thừa nhận nhiệm vụ của ông tại Tottenham là nhiệm vụ giải cứu lớn nhất trong sự nghiệp. Và quan trọng hơn, ông nhấn mạnh việc chia sức vào Champions League là không cần thiết.

HLV trưởng Tottenham đến Premier League với danh tiếng về khả năng tạo ra những thay đổi tức thì tại các CLB trước đây ông từng dẫn dắt, khi đã giúp Juventus và Lazio giành được suất tham dự cúp châu Âu và Udinese tránh xuống hạng. Tuy nhiên, sau trận đầu tay thua thảm hại 4-1 trên sân nhà trước Arsenal cuối tuần trước, khiến áp lực xuống hạng gia tăng đối với Tottenham, Tudor thừa nhận quy mô thử thách hiện tại là lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

Tottenham chỉ hơn khu vực xuống hạng 4 điểm và chưa thắng trận nào ở giải đấu trong 2026. "Nếu tôi nhận ra những khó khăn hiện tại, thì có lẽ đúng đó là nhiệm vụ lớn nhất", ông nói trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách đến Fulham vào Chủ nhật, được phát sóng trực tiếp trên Sky Sports. "Đó là động lực lớn hơn nữa để chúng tôi làm được điều đó," ông nói thêm. Tudor cũng nói rằng giờ đây đối với Tottenham, tất cả chỉ xoay quanh kết quả, bất kể lối chơi như thế nào, bởi tình hình của họ đang rất nghiêm trọng.

"Không có nhiều thời gian để nghĩ về màn trình diễn hay lối chơi. Mỗi trận đấu cần được chuẩn bị theo cách đó: Chúng ta sẽ giành điểm bằng cách nào? Bằng cách này hay cách khác. Thật không may, đối với tôi điều đó rất rõ ràng. Tôi không phải là kiểu HLV không muốn sửa đổi lối chơi, cách thi đấu của đội - nhưng lúc này không thể nghĩ đến những chuyện đó được".

Sau đó, ông nói thêm: "Lối chơi chỉ là thứ yếu vì đó là vấn đề sống còn, nếu tôi có thể nói như vậy về mặt thể thao". Về tinh thần, ông cho rằng điều cần thiết là Tottenham nên tự coi mình như một đội bóng yếu thế. "Ở Italy, mọi người dùng thuật ngữ 'phải có tinh thần của một đội bóng nhỏ'. Đó luôn là chìa khóa, phải có ý chí và động lực như khi thi đấu với những đội bóng lớn hơn".

Champions League 'không lý tưởng' với 'sự nỗ lực' là chìa khóa

Tudor không muốn bàn nhiều về thất bại trước Arsenal - "Càng ít nói càng tốt" - và thừa nhận việc Tottenham tham gia Champions League "không phải là tình huống lý tưởng" khi họ đang phải vật lộn trụ hạng ở Premier League.

"Đó là một giải đấu tuyệt vời, ai cũng muốn tham gia. Vấn đề là chúng tôi thiếu người trong đội. Đó là vấn đề. Nếu bạn phải thi đấu cứ ba ngày một lần với 10, 12, 13 cầu thủ… thì không chỉ là tiêu hao thể lực mà còn cả tinh thần khi mỗi trận đấu ở giải đấu đều như một trận chung kết đối với chúng tôi”.

Nhưng ông khẳng định các cầu thủ của mình không hề nghi ngờ về tình hình hiện tại - và cách họ phải chiến đấu để thoát khỏi nó. “Tinh thần thay đổi nhờ tập luyện. Làm những điều đúng đắn và có đủ các buổi tập để bạn có thể truyền đạt những điều này cho toàn đội, để vào Chủ nhật, người hâm mộ trên sân vận động có thể thấy được điều đó.

“Làm việc chăm chỉ. Không còn lựa chọn nào khác”

Tudor xác nhận Pedro Porro và Kevin Danso sẽ có khả năng ra sân trong trận đấu với Fulham vào Chủ nhật sau khi trở lại tập luyện sau chấn thương và Micky van de Ven cũng sẽ ổn để ra sân, mặc dù gặp vấn đề với ngón chân út của mình. Ông vẫn hy vọng Dejan Kulusevski có thể trở lại sân cỏ trước khi mùa giải kết thúc.

Tudor bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Van de Ven đã phớt lờ ông trong trận derby. Sau trận thua Arsenal, đoạn video do người hâm mộ quay lại dường như cho thấy trung vệ Micky van de Ven đã phớt lờ lời động viên của Tudor về việc dâng cao đội hình, khiến HLV trưởng tỏ ra bực bội.

Tuy nhiên, Tudor khẳng định điều đó không đúng sự thật."Đó không phải là chỉ thị dành cho Micky, mà là chỉ thị cho toàn đội dâng cao đội hình," ông giải thích. "Vấn đề không phải là Micky. Vấn đề là toàn đội phải dâng cao. Chúng tôi muốn dâng cao đội hình vì muốn duy trì lối chơi pressing tầm cao, nhưng có lẽ trong tình huống này, điều đó quá sức đối với họ. Đó là lý do tại sao có chút bực bội. Không có gì đặc biệt xảy ra cả".

Khi được hỏi liệu Van de Ven có thiếu tôn trọng ông hay không, Tudor nói: "Nếu bạn xem kỹ, bạn sẽ thấy tôi không nói chuyện với cậu ấy. Sau đó, tôi bảo cậu ấy tiến lại gần hơn và cậu ấy tiến lại gần. Lúc đó, tôi nói điều này, là để toàn bộ hàng phòng ngự dâng cao. Chúng tôi thậm chí không nói về điều này vì không có gì để nói cả." Anh ấy là một người tuyệt vời, một người chuyên nghiệp rất giỏi. Anh ấy sẽ không bao giờ làm những điều [đó]."

O'Hara: Không đủ bản lĩnh cho cuộc chiến trụ hạng

Cựu tiền vệ Tottenham, Jamie O'Hara, đã chỉ trích thái độ và tinh thần của Tottenham và tin rằng họ "không đủ bản lĩnh cho cuộc chiến trụ hạng". Anh nói với Fan Club của Sky Sports News: "Tôi đã kỳ vọng một chút hiệu ứng tích cực từ HLV. Arsenal đã có một vài màn trình diễn khó khăn trước Wolves và Brentford, vì vậy tôi đã kỳ vọng đội sẽ bước vào trận đấu này với thái độ cao, một chút nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu, pressing không ngừng nghỉ và không để lọt những quả tạt dễ dàng vào vòng cấm”.

"Nó hoàn toàn ngược lại. Nó khác xa so với những gì tôi nghĩ. Tôi biết có những chấn thương, nhưng thái độ của các cầu thủ là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Thái độ phòng ngự, chạy, cạnh tranh, không để thủng lưới. Đối với tôi, đó là điều cơ bản 101, và sau đó bạn có thể nói về sự sáng tạo. Liệu chúng ta có đủ giỏi, có đủ cầu thủ, có đội hình tốt, nhưng quan trọng nhất là khả năng phòng ngự cơ bản, tinh thần cơ bản của một CLB bóng đá".

