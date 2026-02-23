Igor Tudor: “Arsenal đã cho tôi thấy Tottenham đang ở đâu”

HLV Igor Tudor khẳng định Tottenham kém xa Arsenal khi thua 1-4 trong trận derby Bắc London.

Những cú đúp bàn thắng của Eberechi Eze và Viktor Gyokeres đã giúp Pháo thủ giành chiến thắng dễ dàng, trong khi Randal Kolo Muani đã mang lại hy vọng ngắn ngủi cho Spurs với bàn thắng gỡ hòa trong hiệp một. Sau khi chứng kiến ​​đội bóng mới của mình thua đậm trong trận đấu đầu tiên kể từ khi thay thế Thomas Frank bị sa thải hồi đầu tháng này, Tudor cho biết Spurs đơn giản là đã thua đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

“Arsenal hiện có lẽ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này”, Tudor nói. “Nếu hôm nay chúng ta nghĩ rằng đây là trận derby và chúng ta có thể cống hiến nhiều hơn, nhiều tinh thần và động lực hơn, thì thực tế là có những điều bạn không thể thay đổi chỉ trong 3-4 buổi tập. Điều đó là không thể! Vì vậy, đây không phải là một đội hình hoàn hảo để chơi trận đầu tiên, nhưng chúng ta cần một điều gì đó tốt và hôm nay đã cho tôi thấy trình độ của chúng ta. Có một khoảng cách lớn giữa 2 đội, Arsenal quá mạnh so với chúng ta. Nhưng thật tốt khi hiểu được vị trí của chúng ta Thật tốt khi hiểu rằng chúng ta phải thay đổi thói quen, thay đổi trạng thái tinh thần. Đó là cách duy nhất để làm việc”.

Tudor, người hiện còn 11 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh để giúp Spurs trụ hạng, cho biết các cầu thủ của ông - những người chưa thắng trận nào ở giải đấu trong năm 2026 - đang thiếu tự tin. “Khi không có bóng, sự thiếu tự tin là rất rõ ràng”, ông nói. “Tôi rất buồn, tức giận, tôi cảm thấy đủ mọi cảm xúc, nhưng điều tốt là hiểu được mục tiêu của chúng ta là gì và trở nên nghiêm túc hơn. Cách tốt nhất là nhìn vào gương, nhưng tôi đã thấy được ý chí và niềm đam mê, vì vậy tôi không tức giận vì họ không làm được, mà vì họ không thể làm được vào thời điểm này”.

Spurs tưởng rằng họ đã gỡ hòa lần thứ 2 khi Kolo Muani ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân, nhưng bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi đẩy người đối với hậu vệ Gabriel của Arsenal. Nhưng dù pha đẩy người có vẻ rất nhẹ, Tudor không phàn nàn về quyết định không công nhận bàn thắng: “Việc chạm vào cầu thủ trong vòng cấm, luôn phụ thuộc vào trọng tài. Họ đưa ra quyết định dựa trên những gì họ nhìn thấy”.

LINH SƠN