Liam Rosenior chỉ trích cách quản lý trận đấu của Chelsea

HLV Liam Rosenior cho biết ông đang học cách phân biệt ai là người có thể tin tưởng và ai không thể tin tưởng, sau khi Chelsea chơi thiếu người vì Wesley Fofana bị truất quyền thi đấu rồi lại đánh mất 2 điểm quý giá trong thời gian bù giờ ở trận hòa Burnley 1-1.

Chelsea đã chiếm ưu thế kể từ khi Joao Pedro đưa họ dẫn trước ở phút thứ 4 tại Stamford Bridge, nhưng sau khi chỉ còn 10 người trong hiệp 2, họ đã lùi sâu phòng ngự. Bàn thắng gỡ hòa của Burnley đã xảy ra khi Zian Flemming vượt qua người kèm để đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc. The Blues có 4 trung vệ trên sân vào thời điểm đó nhưng không ai trong số họ ở gần Flemming khi anh đón đường chuyền của James Ward-Prowse, thậm chí Rosenior nói sau trận đấu rằng một trong những cầu thủ của ông đã kèm nhầm người.

Điều đó góp phần vào một màn chỉ trích gay gắt về màn trình diễn cho thấy những điểm tương đồng đáng báo động - Chelsea không thể kết liễu Leeds United khi dẫn trước 2-0 ở trận đấu trước, trong khi thẻ đỏ mới nhất của Fofana - do nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi muộn với Ward-Prowse - chứng tỏ rằng các vấn đề kỷ luật của đội bóng vẫn chưa được giải quyết. “Đó không phải lỗi của Wesley”, Rosenior nói về sự sụp đổ của đội mình. “Đó là lỗi của màn trình diễn của chúng tôi. Từ bàn thắng đầu tiên, chúng tôi thiếu sự sắc bén khi kiểm soát bóng. Tôi muốn chúng tôi tạo ra những đợt tấn công liên tiếp. Chúng tôi quá an toàn trong việc giữ bóng”.

“Chúng tôi biết mối đe dọa lớn nhất của họ khi Ward-Prowse có mặt trên sân là những pha bóng cố định. Chúng tôi đã chơi bóng dài hết mức có thể vì đó là cách duy nhất họ có thể ghi bàn khi chỉ còn 10 người. Chúng tôi vẫn không thể kết thúc trận đấu. Chúng tôi đã đánh mất 4 điểm từ 2 trận đấu trên sân nhà. Đối với một CLB ở đẳng cấp này, việc nói rằng chúng tôi là đội chơi tốt hơn là không đủ. Tôi đang tìm hiểu về các cầu thủ. Tôi đang học cách nhận biết những người mình có thể dựa vào khi mọi chuyện không suôn sẻ và cần phải kết thúc trận đấu. Đó là điều chúng ta cần giải quyết nhanh chóng”.

Chelsea đã khởi đầu ấn tượng, với Joao Pedro dốc hết sức bật người đón quả tạt của Pedro Neto, dù bằng đùi, đưa bóng vượt qua Martin Dubravka giữa một đám đông các cầu thủ. Họ sau đó dù đã kiểm soát thế trận nhưng không thực sự gây khó khăn cho Dubravka, để ngỏ cơ hội cho Flemming ghi bàn, mang đến cho họ cảm giác tiếc nuối quen thuộc.

“Chúng ta cần những cầu thủ có thể tin tưởng để hoàn thành nhiệm vụ của họ trong những thời điểm quan trọng”, Rosenior nói. “Các tình huống cố định rất quan trọng ở Ngoại hạng Anh. Thành tích phòng ngự các tình huống cố định của chúng ta mùa này không đạt đến mức cần thiết để đạt được mục tiêu. Tôi biết chúng ta cần làm gì để đạt được điều đó. Không phải do cầu thủ trẻ. Mà là do đánh giá đúng những cầu thủ mình có thể tin tưởng trong những thời điểm khó khăn”.

PHI SƠN