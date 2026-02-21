Lịch sử sụp đổ cuộc đua danh hiệu của Arsenal liệu có lặp lại?

Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta đang trải qua một mùa giải Premier League đầy hứa hẹn ở năm 2025-26, nhưng những dấu hiệu bất ổn gần đây khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng "bottle jobs" – thuật ngữ chỉ việc sụp đổ dưới áp lực – một lần nữa. Sau ba lần về nhì, Arsenal đã chi tiêu mạnh tay vào mùa hè, xây dựng đội hình được đánh giá là mạnh nhất giải đấu. Arsenal dẫn đầu từ tháng 10, thắng toàn bộ 8 trận vòng bảng Champions League, lọt vào chung kết cúp Liên đoàn và vòng 5 FA Cup.

Dù vậy, chỉ hai chiến thắng trong bảy trận gần nhất ở Premier League khiến dư luận đặt dấu hỏi về khả năng vô địch của họ. Tình hình hiện tại gợi nhớ đến những lần sụp đổ trước đây của Arsenal. Từ đầu năm mới, dù thắng mọi trận cúp, phong độ ở NHA của họ sa sút với chỉ hai thắng lợi trước các đội thăng hạng. Tuy nhiên, so sánh tám trận gần nhất, Arsenal kiếm được điểm số ngang Man City và nhiều hơn Aston Villa hai điểm. Khoảng cách dẫn đầu vẫn giữ nguyên 5 điểm (dù Man City đá ít hơn một trận), nhưng sự lo lắng xuất phát từ việc họ bị coi là "bất ổn" dưới áp lực.

Thực tế thì dữ liệu cho thấy Arsenal kém may mắn: Wolves chỉ có hai cú sút trúng đích nhưng ghi hai bàn ở trận gần nhất. Manchester United ghi ba bàn từ ba cú sút trúng đích với xG tổng chỉ khoảng 1. Ngược lại, Nottingham Forest và Liverpool không có cú sút trúng đích nào trong các trận hòa 0-0.

Tuy nhiên, Arsenal cũng có vấn đề khi phân tích sâu hơn, sự sa sút đến từ cả tấn công và phòng ngự. Trong bảy trận gần nhất, Arsenal giảm 20% số cú sút và xG, dẫn đến trung bình ít bàn thắng hơn. Chấn thương hàng công và thay đổi đội hình là nguyên nhân chính, nhưng người hâm mộ chỉ trích lối chơi thiếu tham vọng sau khi dẫn bàn. Ví dụ, Manchester United, Brentford và Wolves đều gỡ hòa hoặc vượt lên chỉ vài phút sau khi Arsenal ghi bàn. Tương tự ở cúp: Chelsea, Kairat và Inter cũng tận dụng sự lơi lỏng này. Mệt mỏi từ đa mặt trận, chấn thương và cầu thủ trở lại thiếu sắc bén đang ảnh hưởng thể lực và tinh thần. Tuy nhiên, phòng ngự cải thiện: Bàn thua dự kiết xGA và số cú sút trúng đích đối phương giảm so với 20 trận đầu, nhưng họ thủng lưới nhiều hơn do xui xẻo – ba trong sáu bàn thua từ ngoài vòng cấm với những pha dứt điểm xuất thần.

Liệu Arsenal có vượt qua "lời nguyền" này?

Họ hiện vẫn có cách biệt 5 điểm, nhưng Man City có trận bù có thể rút ngắn còn 2. Tình hình giống hệt ngày đầu năm mới, và xác suất vô địch của Arsenal tăng khi cả hai đều mất điểm. Vấn đề là đội bóng của Pep Guardiola thường bùng nổ cuối mùa: Man City kiếm được trung bình 30 điểm từ 12 trận cuối trong bốn mùa giải gần nhất, trong khi con số của Arsenal chỉ 23. Danh hiệu nằm trong tay cả hai, nhưng Arsenal có thể hòa Man City ở Etihad tháng 4 nếu thắng hết trận còn lại. Dù vậy, lo lắng từ người hâm mộ xuất phát từ lịch sử: Arsenal nổi tiếng với những cú "ngã ngựa" trong cuộc đua vô địch.

Hãy nhìn lại lịch sử. Newcastle 1995-96 để mất 12 điểm dẫn đầu. Manchester United 1997-98 mất 13 điểm trước Arsenal, và 2011-12 mất tám điểm chỉ sáu trận cuối cho Man City. Nhưng Arsenal dường như "chuyên gia" sụp đổ. Dưới thời Arteta, mùa 2021-22 họ suýt vào top 4 nhưng sa sút cuối mùa. Rồi mùa 2022-23 dẫn đầu 248 ngày nhưng thua Sporting CP ở Europa League, mất William Saliba chấn thương, dẫn đến hòa 2-2 Liverpool và West Ham, 3-3 trước Southampton, và thua 1-4 City. Đến mùa 2023-24 khởi đầu tốt, dẫn sáu điểm trước Man City vào tháng 12, nhưng thua Aston Villa, hòa Liverpool, thua West Ham và Fulham, dẫn đến sa sút giữa mùa.

Trước đó, thời HLV Arsène Wenger, lịch sử đã có sẳn. Mùa 2002-03, Arsenal dẫn tám điểm tháng 3 nhưng đá nhiều mặt trận khiến họ mệt mỏi: chỉ hai thắng bảy trận cuối và Man United vô địch với khoảng cách năm điểm. Mùa 2007-08, Arsenal dẫn năm điểm sau 26 trận nhưng chỉ thắng 2 trong 13 trận cuối, về thứ ba dù chỉ kém Man United 4 điểm. Mùa 2009-10, dẫn đầu với khoảng cách hai điểm khi còn bảy trận nhưng chỉ thắng 1 ở 6 trận cuối, về sau Chelsea 11 điểm.

Mùa 2010-11, dẫn trước 4 điểm ở tháng 3 nhưng chỉ thắng 2 trong 11 trận cuối, về thứ tư với khoảng cách 12 điểm so với đội dẫn đầu.Mùa 2015-16, thắng Leicester phút cuối ở tháng 2, dù chỉ còn kém đối thủ 2 điểm nhưng chỉ kiếm được 16 điểm từ 30 điểm tối đa ở 10 trận cuối và Leicester vô địch.

Mẫu số chung là: Đá nhiều mặt trận, chấn thương trụ cột, thiếu tham vọng sau dẫn bàn, và sa sút phong độ đột ngột. Nói cách khác, đó là không chịu nổi áp lực trong khi Man City hay Man United biết bùng nổ cuối mùa. Dù vậy, tình thế mùa này khá tốt khi Arsenal đang có đội hình mạnh, đối thủ cạnh tranh thì suy yếu, và HLV Arteta đã có nhiều bài học. Thực tế thì Arsenal vẫn dẫn đầu, phòng ngự vững (ít xG thủng lưới), và xác suất vô địch vẫn cao nhất.

Dữ liệu cho thấy họ vẫn là ứng viên sáng giá nếu tránh sai lầm cũ. Nhưng lịch sử cảnh báo: một cú trượt có thể kết thúc tất cả. Với năm trận cuối khó khăn, bao gồm đá với Man City, Arteta phải giữ bình tĩnh và tận dụng lợi thế hiện tại. Liệu lịch sử lặp lại hay Arsenal viết chương mới?

HỒ VIỆT