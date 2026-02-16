Szoboszlai từ chối so sánh với Steven Gerrard

Dominik Szoboszlai đã bác bỏ những so sánh gần đây với Steven Gerrard được khơi dậy bởi phong độ ấn tượng của anh sau chiến thắng 3-0 trước Brighton.

Pha ghi bàn của Dominik Szoboszlai vào lưới Brighton

Liverpool đã tiến vào vòng tiếp theo của FA Cup sau chiến thắng 3-0 trước Brighton, nhờ màn trình diễn tuyệt vời của Salah, người đã ghi bàn và kiến ​​tạo cho Dominik Szoboszlai sau khi Curtis Jones mở tỷ số.

Szoboszlai gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý trong những trận đấu gần nhất với Liverpool, trở thành cầu thủ có thể nói là quyết định nhất trong đội hình hiện tại. Với 5 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo trong 8 lần ra sân gần nhất, tiền vệ người Hungary đã được một số chuyên gia so sánh với huyền thoại Steven Gerrard, do phong cách chơi bóng tương đồng và khả năng dứt điểm tuyệt vời.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ của RB Leipzig đã nhấn mạnh rằng anh muốn viết "câu chuyện của riêng mình", bác bỏ những so sánh với tiền vệ huyền thoại người Anh. "Tôi không chơi một mùa giải giống Steven Gerrard, mặc dù anh ấy là một huyền thoại của CLB". Szoboszlai nói với 'TNT Sports' sau chiến thắng trước Brighton. “Tôi chỉ cố gắng viết nên câu chuyện của riêng mình và cố gắng hết sức trong mỗi trận đấu. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục đến cuối mùa giải. Tôi không ghi bàn mỗi trận, nhưng vài trận gần đây thì ổn! Tôi chỉ muốn tiếp tục và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt,” anh kết luận.

Slot và Salah gọi Szoboszlai là cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới

HLV Liverpool, Arne Slot và tiền vệ cánh người Ai Cập Mohamed Salah đã gọi Dominik Szoboszlai là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau chiến thắng của Liverpool trước Brighton.

Mohamed Salah ngợi khen đồng đội người Hungary anh sau trận đấu. "Tôi nghĩ rằng việc Liverpool tiến xa ở giải cúp phụ thuộc vào màn trình diễn của cậu ấy," Salah thừa nhận khi được đài TNT Sports hỏi về tham vọng của Liverpool tại FA Cup. "Chúng tôi phụ thuộc vào cậu ấy rất nhiều. Mùa giải này, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Sau trận đấu, Slot được hỏi về nhận xét của cầu thủ người Ai Cập, và HLVLiverpool cho biết ông đồng ý với điều đó. "Tôi nghĩ có rất nhiều cầu thủ bóng đá trên thế giới ở cấp độ từ giỏi đến xuất sắc, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với Mo rằng Dom là một trong số họ," ông nói.

HOÀNG HÀ