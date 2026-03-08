Guardiola dự kiến bị cấm chỉ đạo 2 trận vì phản ứng trọng tài

HLV Pep Guardiola cho biết ông dự kiến ​​sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận sau khi nổi nóng với các trọng tài trong trận thắng 3-1 của Man.City trên sân Newcastle ở vòng 5 FA Cup hôm thứ Bảy, giúp Man.City giành được vé vào tứ kết.

Guardiola đã nhận thẻ vàng trong trận đấu sau khi phản đối quyết định của trọng tài Sam Barrott không cho Man.City hưởng quả đá phạt sau pha tranh chấp giữa Jeremy Doku và Kieran Trippier. Đây là thẻ vàng thứ 6 của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong mùa giải. Và sau khi đã bị cấm chỉ đạo ở trận đấu vòng 3 FA Cup gặp Exeter City, ông sắp phải nhận thêm một án phạt dài hơn. Nếu Guardiola bị cấm 2 trận, ông sẽ bỏ lỡ trận đấu tại Ngoại hạng Anh với West Ham và trận tứ kết FA Cup.

“Khi Jeremy rê bóng qua Trippier và đi một mình vào vòng cấm rồi bị kéo từ phía sau, tôi không yêu cầu một thẻ vàng nhưng đó là một pha phạm lỗi”, Guardiola chia sẻ. “Tôi sẽ bảo vệ đội của mình. Tôi sẽ nói cho các bạn biết điều này. Chúng tôi nắm giữ tất cả các kỷ lục ở đất nước này, tất cả, bất chấp mọi chuyện. Chúng tôi nắm giữ kỷ lục HLV nhận nhiều thẻ vàng nhất. Tôi muốn nắm giữ tất cả các kỷ lục và giờ tôi đã có được nó. Bị cấm 2 trận và tôi sẽ đi nghỉ ở 2 trận tiếp theo. Ôi trời ơi! Có những điều sau 10 năm tôi không thể hiểu nổi. Hãy xem lại hành động đó. Tất nhiên tôi phải bảo vệ Doku và tất cả các đội của tôi”.

Barrott cũng là trọng tài trong trận thua 1-2 của Man.City trước Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh hồi tháng 11, khi Guardiola tức giận vì không được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Fabian Schar với Phil Foden. “Ở trận đầu tiên, chúng tôi không thể thắng vì chất lượng của Newcastle và vì một lý do mà tốt hơn hết là không nên nhắc đến, và hôm nay điều đó cũng thể hiện trên sân cỏ”, Guardiola nói, dường như là một lời chỉ trích nhắm thẳng vào trọng tài Barrott.

Tiền đạo Omar Marmoush tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn xuất sắc trước Newcastle với 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Man.City tại St James’ Park. Tuyển thủ Ai Cập đã ghi được 7 bàn thắng trong 5 lần ra sân đối đầu với Newcastle kể từ khi gia nhập Man.City năm ngoái. Hai bàn thắng trong hiệp 2 hôm thứ Bảy của anh đã giúp đội bóng của Pep Guardiola lội ngược dòng giành chiến thắng, qua đó duy trì hy vọng chinh phục 4 danh hiệu của Man.City.

LINH SƠN