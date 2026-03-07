Arsenal thắng lớn tại Lễ trao giải thưởng Bóng đá London 2026

Arsenal là những người chiến thắng nổi bật nhất tại Lễ trao giải thưởng Bóng đá London 2026, với Declan Rice, David Raya, Mikel Arteta, Alessia Russo và Eberechi Eze mang về 5 giải thưởng trong đêm.

Mikel Arteta nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất 2026

Tiền vệ Arsenal và đội tuyển Anh, Declan Rice là người chiến thắng nổi bật nhất, giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh sau một mùa giải ấn tượng trong đội hình cạnh tranh chức vô địch của Mikel Arteta. Rice đã vượt qua sự cạnh tranh từ đồng đội Jurrien Timber, cũng như Harry Wilson, Igor Thiago và Moisés Caicedo, để mang về giải thưởng danh giá nhất.

Đó là một buổi tối đáng nhớ đối với Pháo thủ. Thủ môn David Raya được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất năm sau khi giữ sạch lưới 13 trận ở giải đấu, trong khi Mikel Arteta nhận giải HLV xuất sắc nhất năm, khi Arsenal hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và cạnh tranh ở tất cả các giải đấu trong nước và châu Âu.

Thành công của Arsenal tiếp tục được nối dài khi Alessia Russo được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Giải vô địch bóng đá nữ Anh (Women’s Super League), trong khi Eberechi Eze và Quỹ Eze trở thành những người đầu tiên nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) dành cho nam, ghi nhận một sáng kiến ​​cộng đồng xuất sắc do cầu thủ dẫn dắt. Quỹ Eze hỗ trợ thanh thiếu niên ở London bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục và việc làm thông qua hỗ trợ chuyên nghiệp và các cơ hội xây dựng mạng lưới.

Declan Ricen (trái) và Eberechi Eze (phải) nhận giải thưởng cùng cựu danh thủ Theo Walcott

Cựu hậu vệ cánh của Arsenal, Chelsea và đội tuyển Anh, Ashley Cole cũng được vinh danh trong đêm đó, nhận giải thưởng Đóng góp xuất sắc cho bóng đá London (Outstanding Ctribution to London Football Award) để ghi nhận sự nghiệp đáng chú ý của anh ở cấp độ cao nhất với hai trong số những CLB lớn nhất London.

Đội hình trẻ đầy triển vọng của Chelsea cũng được ghi nhận, khi CLB giành cả giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm dành cho nam và nữ. Bản hợp đồng mùa hè Estevao đã gây ấn tượng trong mùa giải đầu tiên của mình, giúp anh giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm dành cho nam. Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm dành cho nữ thuộc về Alyssa Thompson, người hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea tại WSL.

Đồng đội của Thompson và huyền thoại của đội tuyển nữ Anh, Millie Bright đã nhận giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của PFA vì đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy những thay đổi tích cực với tư cách là người ủy thác của Quỹ Chelsea. Bright đã tích cực tham gia vào công tác cộng đồng, hỗ trợ các sáng kiến ​​nhằm giải quyết vấn đề cô đơn, khuyến khích các bé gái tham gia bóng đá và cung cấp cơ hội giáo dục cho những người có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Đội tuyển nữ Anh cũng được vinh danh trong đêm đó sau màn trình diễn xuất sắc tại Giải vô địch châu Âu 2025, nơi họ đã bảo vệ thành công chức vô địch vào mùa hè năm ngoái. Đội đã nhận được giải thưởng Sức mạnh của Bóng đá.

Tại EFL, đội bóng đang có phong độ cao Bromley được ghi nhận cho mùa giải đáng chú ý của họ, khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng League Two. Tiền đạo Michael Cheek được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của EFL sau khi ghi được 16 bàn thắng tại giải đấu.

Quỹ Cộng đồng của Millwall đã nhận được giải thưởng Dự án Cộng đồng của năm cho Trung tâm Thanh niên và Việc làm của CLBv, nơi cung cấp hỗ trợ việc làm và đào tạo cho người hâm mộ đến xem trận đấu.

Phát biểu về giải thưởng, cựu thủ môn Arsenal David Seaman, Chủ tịch danh dự của tổ chức từ thiện Willow, cho biết: “Đây là một mùa giải tuyệt vời đối với rất nhiều cầu thủ và CLB ở London, và Giải thưởng Bóng đá London là thời điểm hoàn hảo để tôn vinh những thành tựu này. Việc có thể ghi nhận những màn trình diễn này tối nay đồng thời gây quỹ quan trọng cho Willow là điều làm cho sự kiện này trở nên đặc biệt”.

Hiện đã bước sang năm thứ 12, Giải thưởng Bóng đá London tôn vinh những thành tựu của các cầu thủ, CLB và các sáng kiến ​​trên khắp thủ đô đồng thời gây quỹ cho Willow. Tổ chức từ thiện quốc gia này cung cấp những trải nghiệm đặc biệt cho những người trẻ tuổi từ 16 đến 40 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, với số tiền thu được từ sự kiện giúp tạo ra nhiều khoảnh khắc khó quên hơn. Willow được thành lập bởi cựu thủ môn Arsenal và người dẫn chương trình truyền hình Bob Wilson và vợ Megs sau khi con gái Anna của họ qua đời vì ung thư ở tuổi 31. Cho đến nay, tổ chức từ thiện đã mang đến hơn 23.500 ngày đặc biệt cho những người trẻ tuổi trên khắp Vương quốc Anh.

HOÀNG HÀ