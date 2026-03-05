Chelsea chơi hay nhưng không tiến xa vì nhận nhiều thẻ

Chelsea vẫn đang gặp phải vấn đề kỷ luật nghiêm trọng, với thẻ đỏ xuất hiện như một "nút cấm" mà các cầu thủ liên tục nhấn vào, dẫn đến hậu quả tai hại. Thẻ đỏ thứ 7 của Pedro Neto trong trận gặp Arsenal chủ nhật tuần rồi là minh chứng, khiến The Blues thua 1-2 và đánh dấu thất bại đầu tiên của HLV Liam Rosenior tại giải đấu. Ngược lại, khi không lâm vào tình trạng đó, Chelsea chơi rất hay, như cách họ ngược dòng hủy điệt Aston Villa 4-1 ngay trên sân đối thủ tại vòng 29.

Mùa này, Chelsea đã nhận bảy thẻ đỏ chỉ sau 29 trận Premier League, trung bình một thẻ đỏ cứ bốn trận. Con số này vượt trội so với Everton (bốn thẻ đỏ), và không đội nào khác đạt một nửa mức đó. Trong lịch sử Premier League, chỉ sáu đội từng nhận nhiều thẻ đỏ hơn trong một mùa, với kỷ lục 9 thẻ thuộc về Sunderland (2009-10) và Queens Park Rangers (2011-12). Với còn 9 vòng đấu, Chelsea có nguy cơ phá kỷ lục nếu tiếp tục xu hướng.

Nếu tính cả các giải đấu khác (trừ thẻ đỏ của Nicolas Jackson trước Flamengo tại FIFA Club World Cup), Chelsea đã nhận tổng cộng chín thẻ đỏ, bao gồm Joao Pedro tại Champions League (trước Benfica) và Liam Delap tại cúp Liên đoàn (trước Wolves). Đáng chú ý, chín thẻ đỏ này thuộc về chín cầu thủ khác nhau, cho thấy vấn đề lan rộng chứ không tập trung vào cá nhân.

Chelsea chỉ thắng 1 trong 7 trận Premier League có thẻ đỏ (hòa hai, thua bốn). Số thẻ vàng của họ “chỉ” là 67, chỉ có 3 đội là nhiều hơn, trung bình 2,3 thẻ vàng/trận – giảm từ 2,8 hai mùa trước và 2,6 mùa trước. Tổng thẻ (vàng + đỏ) trung bình 2,6/trận, xếp đồng hạng năm cao nhất lịch sử Premier League. Đội hình Chelsea không có cầu thủ nào 29 tuổi trở lên, với độ tuổi trung bình 24 năm 291 ngày – trẻ nhất giải. Tuy nhiên, bảy trong chín cầu thủ nhận thẻ đỏ từ 24 tuổi trở lên, cho thấy vấn đề không chỉ từ sự non nớt.

So sánh với các đội khác, Chelsea nổi bật về kỷ luật kém. Lịch sử cho thấy Chelsea từng giữ kỷ lục thẻ vàng một mùa (105, hai mùa trước), với trung bình 2,9 thẻ/trận – cao nhất Premier League từ 1992. Mùa trước, họ nhận 99 thẻ vàng (xếp thứ tư lịch sử) và bốn thẻ đỏ. Sự chuyển dịch từ "vàng sang đỏ" mùa này càng đáng báo động, vì thẻ đỏ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả hơn.

Các vụ việc cụ thể lộ rõ sự đa dạng trong lỗi lầm. Thẻ đỏ đầu mùa thuộc về Robert Ssnchez phút thứ tư trận thua Manc United 1-2, do pha truy cản Bryan Mbeumo. Trevoh Chalobah bị đuổi trước Brighton khi Chelsea dẫn 1-0, dẫn đến thua 1-3. Malo Gusto nhận thẻ vàng thứ hai phút 87 trước Nottingham Forest (đã dẫn 3-0), do phạm lỗi Neco Williams. Caicedo bị thẻ đỏ ở hiệp một hòa Arsenal 1-1 vì pha vào bóng thô bạo Declan Rice. Marc Cucurella kéo ngã Harry Wilson, góp phần thua Fulham 1-2. Wesley Fofana nhận hai thẻ vàng không cần thiết trước Burnley (hòa 1-1). Pedro Neto bị thẻ đỏ trước Arsenal do phạm lỗi Gabriel Martinelli sau thẻ vàng vì cãi trọng tài.

Phân tích sâu hơn, vấn đề liên quan đến cầu thủ và ban huấn luyện. Trong 11 cầu thủ từ 24 tuổi trở lên thi đấu Premier League, sáu bị đỏ, cộng Joao Pedro ở châu Âu. Cựu HLV Enzo Maresca áp dụng cách tiếp cận "không can thiệp", tập trung dạy dỗ thay vì phạt, tin tưởng cầu thủ và hệ thống phòng thay đồ xử lý phạt tiền. HLV hiện tại Liam Rosenior thừa nhận kỷ luật kém từ đầu mùa, dù 10 trận đầu dưới ông không vấn đề, nhưng hai thẻ đỏ gần đây khiến ông lo ngại "có gì đó sâu xa cần giải quyết". Độ tuổi trẻ có thể góp phần vào quyết định thiếu chín chắn, nhưng thẻ đỏ chủ yếu rơi vào nhóm kinh nghiệm hơn, cho thấy thiếu lãnh đạo hoặc áp lực từ đội hình non trẻ.

Có thể nói kỷ luật kém của Chelsea không phải ngẫu nhiên mà đang tốn kém điểm số quý giá. Không vụ nào xảy ra khi trận đấu đã an bài. Ví dụ, thẻ đỏ Neto trong trận với Arsenal khi chỉ mới để thua bàn chừng 3 phút và trận đấu còn 20 phút. Điều đó khiến cơ hội lật ngược bị tắt ngấm.

Thiếu nhân tố kinh nghiệm có thể dẫn đến hành động non nớt, dù hứa hẹn từ tài năng trẻ và tác động tích cực của HLV Rosenior. Việc không giành quyền dự Champions League có thể do chỉ chơi hơn 75% trận đủ người. Chelsea cần hành động quyết liệt để tránh kỷ lục tiêu cực và tối ưu hóa tiềm năng. Mùa giải vẫn còn cơ hội, nhưng "đỏ" nhiều hơn "xanh" sẽ tiếp tục là gánh nặng.

HỒ VIỆT