Liverpool nhận trận thua thứ 9 và một kỷ lục buồn

Tiền vệ Andre đã ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà Wolves bằng một cú sút chạm người đổi hướng ở phút thứ 90+4 tại sân vận động Molineux. Điều này có nghĩa Liverpool đã thua 5 trận vì những bàn thắng sau phút thứ 90 trong mùa giải này - nhiều nhất so với bất kỳ đội nào trong một mùa giải của lịch sử Ngoại hạng Anh.

Đây cũng là thất bại thứ 9 của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, khiến HLV Arne Slot không thể che giấu được vẻ chán nản. “Tôi phải tóm tắt điều này như thế nào đây?”, Slot nói. “Vẫn chuyện cũ. Gần đây, chúng tôi giành được nhiều điểm nhờ ghi bàn từ các tình huống cố định, nhưng điều không thay đổi trong năm, sáu, bảy trận gần đây là chúng tôi vẫn gặp khó khăn và rất khó ghi bàn từ những cơ hội mở mà chúng tôi tạo ra”.

“Không nhiều như tôi mong muốn dù chúng tôi kiểm soát bóng nhiều, nhưng vẫn đủ và nhiều hơn hẳn đội kia. Nhưng kết quả cuối cùng là chúng tôi ghi được một bàn và họ ghi 2 bàn, thêm một bàn thua nữa ở phút bù giờ, tóm lại là cả mùa giải của chúng tôi. Điều đó đã xảy ra với chúng tôi rất nhiều lần trong mùa giải này. Việc nó xảy ra vào phút bù giờ có thể là một sự trùng hợp, mặc dù nó đã xảy ra rất nhiều lần”.

Thất bại mới nhất khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 5, mặc dù họ có thể rơi xuống vị trí thứ 6 nếu Chelsea đánh bại Aston Villa tại Villa Park vào thứ Tư. Khi được hỏi liệu trận thua có ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự Champions League của đội mình hay không, Slot nói: “Đây là một bước lùi nữa và kết quả này đã không giúp ích gì cho chúng tôi cả. Nhưng vẫn còn 9 trận đấu nữa. Chúng tôi đang ngày càng tiến gần hơn đến giai đoạn cuối mùa giải. Việc đánh mất điểm trong một trận đấu hoàn toàn không cần thiết là điều đáng tiếc. Nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, tôi không nói chúng tôi đã chơi xuất sắc, nhưng nếu chúng tôi chơi theo cách này 10 lần thì chúng tôi sẽ không thua cả 10 lần”.

“Chúng tôi đã có đủ cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng cũng phải dành lời khen cho Wolves. Họ đã chiến đấu từ giây đầu tiên đến cuối trận và có lẽ đã có được một chút may mắn xứng đáng khi nhìn vào những gì họ đã nỗ lực trong suốt trận đấu”.

