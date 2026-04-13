Rosenior thừa nhận Chelsea đang ở “tình thế khó khăn”

HLV Liam Rosenior chịu áp lực lớn khi Chelsea thua thảm hại 0-3 trước Man.City. Ảnh: chelseafc

Đội bóng của Rosenior đã để thủng lưới 3 bàn trong hiệp 2 tại Stamford Bridge, khi Nico O'Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku ghi bàn cho Man.City - một đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch. Chelsea đang chật vật ở vị trí thứ 6 tại Premier League, kém đến 4 điểm so với đội xếp thứ 5 là Liverpool. Khi hy vọng giành vé dự Champions League đang rất mong manh, Rosenior phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt về những khó khăn của Chelsea kể từ khi ông đến từ Strasbourg để thay thế Enzo Maresca vào tháng 1.

The Blues thua 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 3 trận thua liên tiếp tại Premier League. Trong 3 trận thua ở giải đấu, Chelsea không ghi được bàn và Rosenior cho biết họ đã không đáp ứng được tiêu chuẩn mà ông đặt ra. “Không đủ tốt trong hiệp 2. Câu chuyện tương tự đã diễn ra trong tháng qua, về việc đối phó với những thất bại”, Rosenior nói. ‘Nếu bạn bị dẫn trước bởi những đội bóng mạnh như thế này, điều bạn phải làm trong 5 phút tiếp theo là giữ vững thế trận. Cuối cùng, hiệp 2 thực sự rất khó khăn”.

Chelsea bị la ó khi trận đấu kết thúc và Rosenior biết rằng ông có thể sẽ phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích hơn nữa nếu kết quả không được cải thiện trong những tuần cuối mùa giải. “Tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là một tập thể. Tôi không thể nói rằng chúng ta thiếu nỗ lực. Nhưng chúng ta thiếu tự tin trong hiệp 2”, nhà cầm quân 41 tuổi người Anh nói. “Chúng ta phải cải thiện. Chúng ta đang ở trong một tình thế khó khăn hiện tại. Chúng ta không thể quên rằng đang thi đấu với một đội bóng đang có phong độ rất cao và đang cạnh tranh chức vô địch. Nhưng chúng ta cần phải thắng những trận đấu như thế này. Đó là lý do tôi đến CLB này”.

Tiền vệ Enzo Fernandez đã vắng mặt trong đội hình trận thứ 2 liên tiếp sau quyết định đình chỉ gây tranh cãi của Rosenior. Fernandez đã khiến Rosenior tức giận khi gần đây ám chỉ rằng anh sẵn sàng rời đi vào mùa hè. Nhưng ngôi sao người Argentina sẽ được phép trở lại thi đấu vào tuần tới sau cuộc nói chuyện với các đồng đội. “Đội nào cũng sẽ nhớ Enzo. Bản thân tôi, được sự ủng hộ của ban lãnh đạo và các Giám đốc thể thao, đã đưa ra quyết định vì lợi ích lâu dài của CLB”, Rosenior nói. “Không có gì là cá nhân với Enzo cả. Cậu ấy sẽ trở lại với đội vào thứ Ba. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và là một người thực sự tốt”.

LINH SƠN