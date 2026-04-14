Leeds chấm dứt 45 năm chờ đợi chiến thắng tại Man.United

Noah Okafor đã giúp Leeds United giành chiến thắng 2-1 được chờ đợi từ rất lâu trước Man.United chỉ còn 10 người tại Old Trafford vào thứ Hai, qua đó củng cố hy vọng trụ hạng của đội bóng đang chật vật ở Ngoại hạng Anh.

Okafor đã trừng phạt hàng phòng ngự lỏng lẻo của Man.United bằng cú đúp trong hiệp một, trước khi Lisandro Martinez bị đuổi khỏi sân vì giật tóc Dominic Calvert-Lewin sau giờ nghỉ. Casemiro ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Quỷ đỏ, nhưng Leeds đã giữ vững kết quả 2-1 để giành chiến thắng đầu tiên trước Man.United kể từ chiến thắng bất ngờ tại FA Cup năm 2010, khi họ còn thi đấu ở giải hạng 3. CLB vùng Yorkshire đã có thể ăn mừng chiến thắng đầu tiên trước Quỷ đỏ tại giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 2002, và chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford sau 45 năm.

Chiến thắng đầu tiên sau 7 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh đã giúp đội bóng của HLV Daniel Farke tạo khoảng cách 6 điểm so với khu vực xuống hạng, với 6 trận đấu còn lại để nỗ lực trụ lại giải đấu hàng đầu năm thứ 2 liên tiếp. Ngoài việc phải chiến đấu để trụ hạng, Leeds đã giành quyền vào bán kết FA Cup, nơi họ sẽ đối đầu với Chelsea tại Wembley vào ngày 26-4.

HLV Farke ca ngợi chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford kể từ năm 1981 của Leeds: “Tôi tự hào về các chàng trai. Màn trình diễn tuyệt vời. Chúng ta đang ở thời điểm then chốt của mùa giải và điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh và bám sát kế hoạch”, Farke nói. “Tôi nghĩ hiệp một thật tuyệt vời, lẽ ra chúng tôi phải có tỷ số cao hơn 2-0, chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thật khó để giành chiến thắng với tư cách là một đội bóng mới thăng hạng. Xin dành lời khen ngợi lớn cho toàn đội”.

Farke cho rằng màn trình diễn ấn tượng của Leeds trong chiến thắng đầu tiên tại giải đấu sau 7 trận đã chứng minh tại sao họ nên có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. “Đó là dấu hiệu cho thấy tại sao chúng tôi nên có vị trí tốt hơn nhiều về mặt phong độ”, ông nói. “Đội bóng này đã thi đấu với sự ổn định đáng kinh ngạc trong suốt mùa giải. Một chiến thắng luôn tốt cho tinh thần, cho sự tự tin. Và cả cho bảng xếp hạng nữa”.

Trong khi đó, HLV Michael Carrick của Man.United gọi quyết định thẻ đỏ dành cho Lisandro Martinez là “một trong những quyết định tồi tệ nhất ông từng thấy”. Trung vệ người Argentina bị đuổi khỏi sân vì hành vi giật tóc Calvert-Lewin sau khi trọng tài Paul Tierney được yêu cầu xem lại tình huống trên màn hình VAR. Martinez tỏ ra bối rối trước quyết định này và vẫn phản đối khi rời sân.

“Trước hết, Lisandro bị đối phương dùng tay đẩy vào mặt, nên cậu ấy mất thăng bằng trong pha vật lộn”, Carrick nói. “Cậu ấy chỉ định chạm vào đối phương và túm áo, nhưng lại vô tình chạm vào đầu, chạm vào phía sau tóc, tóc bị bật ra và lại nhận thẻ đỏ? Đó không phải là pha phạm lỗi hung hăng. Không có cú giật mạnh. Không có cú kéo. Không có chuyển động đột ngột. Cậu ấy chạm nhẹ vào nó và liếc nhìn qua. Bạn phải cẩn thận xem trận đấu sẽ đi về đâu nếu chúng ta rút thẻ đỏ vì chuyện đó. Đó là một quyết định gây sốc, hoàn toàn gây sốc!”.

VIỆT TÙNG